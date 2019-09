Božič na stopničkah, skupno zmago zgrešil za las, Savšek ga je polomil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kanuist Luka Božčič, ki se je za las prebil v finale, je zadnjo tekmo končal na tretjem mestu in na drugem v skupnem seštevku svetovnega pokala. Foto: Nina Jelenc

Slovenski kanuist v slalomu na divjih vodah Luka Božič je na zadnji tekmi svetovnega pokala v Pragi končal na tretjem mestu in svetovni pokal končal na skupno drugem mestu, le dve točki za zmagovalcem sezone in tekme na Češkem Matejem Benušem. Drugi slovenski kanuist Benjamin Savšek, ki je bil v polfinalu daleč najhitrejši, je v finalu naredil preveč napak, prejel štiri kazenske sekunde in zasedel sedmo mesto.