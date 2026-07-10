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Svetovni pokal v sprintu na mirnih vodah (Montreal)
Manfreda si je v Kanadi že zagotovil finale A, najboljša tudi Medved
Montreal ta konec tedna gosti tretjo tekmo za svetovni pokal v sprintu na mirnih vodah. Mia Medved je zmagala v svoji kvalifikacijski skupini na 500 metrov, Matevž Manfreda si je z zmago v polfinalni skupini zagotovil finale A na 200 metrov, v finalu B na najkrajši razdalji pa bo veslal Anže Pikon, ki je imel peti čas polfinalne skupine.
V prvem delu četrtkovega tekmovalnega sporeda na olimpijskem prizorišču v Montrealu sta v kvalifikacijah na 200 metrov nastopila dva slovenska predstavnika. Matevž Manfreda je v prvi kvalifikacijski skupini zaostal za Srbom Markom Dragosavljevićem in Litovcem Arturasom Sejo ter si s tretjim časom predtekmovanja brez težav zagotovil napredovanje v naslednjo fazo tekmovanja.
Polfinalni nastop si je s prav tako tretjim mestom v četrti kvalifikacijski skupini zlahka zagotovil tudi Anže Pikon, ki je v cilj priveslal za Norvežanom Gunnarjem Eidejem in Italijanom Iagom Bebetom.
Anže Pikon za uvrstitvijo v finale A zaostal pol sekunde.
Slovenska predstavnika, ki bosta v Kanadi tekmovala tudi v dvojcu, sta v drugem delu tekmovalnega dne nastopila še v polfinalu. V drugi polfinalni skupini je svojo nalogo z odliko opravil Matevž Manfreda, ki je dosegel najboljši čas in si zagotovil nastop v finalu A na 200 metrov. Manfreda je sicer imel skupno tretji čas polfinalnih tekem.
Anže Pikon je veslal v tretji polfinalni skupini in pol sekunde zaostal za uvrstitvijo v finale A. Peti čas polfinalne skupine mu je prinesel nastop v sobotnem finalu B.
Mia Medved zlahka v polfinale
Uvodni dan tekme se je na progo podala še Mia Medved, ki je veslala v kvalifikacijah kajakašic na 500 metrov. Primorka je postavila najboljši čas tretje kvalifikacijske skupine in imela 39 stotink prednosti pred najbližjo zasledovalko Zsoko Csikos z Madžarske.
Mia Medved se je uvrstila v polfinale.
Medved, ki je imela skupno peti čas predtekmovanja, je tako zlahka prišla do polfinalne preizkušnje, ki bo na sporedu v petek.
V petek bo v kvalifikacijah kajakašic na 200 metrov nastopila tudi Anja Apollonio.