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Avtor:
STA

Petek,
10. 7. 2026,
0.38

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Mia Medved Matevž Manfreda Anže Pikon sprint na mirnih vodah

Petek, 10. 7. 2026, 0.38

1 ura, 28 minut

Svetovni pokal v sprintu na mirnih vodah (Montreal)

Manfreda si je v Kanadi že zagotovil finale A, najboljša tudi Medved

Avtor:
STA

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Matevž Manfreda | Matevž Manfreda je v drugi polfinalni skupini dosegel najboljši čas. | Foto Kajakaška zveza Slovenije

Matevž Manfreda je v drugi polfinalni skupini dosegel najboljši čas.

Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Montreal ta konec tedna gosti tretjo tekmo za svetovni pokal v sprintu na mirnih vodah. Mia Medved je zmagala v svoji kvalifikacijski skupini na 500 metrov, Matevž Manfreda si je z zmago v polfinalni skupini zagotovil finale A na 200 metrov, v finalu B na najkrajši razdalji pa bo veslal Anže Pikon, ki je imel peti čas polfinalne skupine.

V prvem delu četrtkovega tekmovalnega sporeda na olimpijskem prizorišču v Montrealu sta v kvalifikacijah na 200 metrov nastopila dva slovenska predstavnika. Matevž Manfreda je v prvi kvalifikacijski skupini zaostal za Srbom Markom Dragosavljevićem in Litovcem Arturasom Sejo ter si s tretjim časom predtekmovanja brez težav zagotovil napredovanje v naslednjo fazo tekmovanja.

Polfinalni nastop si je s prav tako tretjim mestom v četrti kvalifikacijski skupini zlahka zagotovil tudi Anže Pikon, ki je v cilj priveslal za Norvežanom Gunnarjem Eidejem in Italijanom Iagom Bebetom.

Anže Pikon za uvrstitvijo v finale A zaostal pol sekunde. | Foto: Kajakaška zveza Slovenije Anže Pikon za uvrstitvijo v finale A zaostal pol sekunde. Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Slovenska predstavnika, ki bosta v Kanadi tekmovala tudi v dvojcu, sta v drugem delu tekmovalnega dne nastopila še v polfinalu. V drugi polfinalni skupini je svojo nalogo z odliko opravil Matevž Manfreda, ki je dosegel najboljši čas in si zagotovil nastop v finalu A na 200 metrov. Manfreda je sicer imel skupno tretji čas polfinalnih tekem.

Anže Pikon je veslal v tretji polfinalni skupini in pol sekunde zaostal za uvrstitvijo v finale A. Peti čas polfinalne skupine mu je prinesel nastop v sobotnem finalu B.

Mia Medved zlahka v polfinale

Uvodni dan tekme se je na progo podala še Mia Medved, ki je veslala v kvalifikacijah kajakašic na 500 metrov. Primorka je postavila najboljši čas tretje kvalifikacijske skupine in imela 39 stotink prednosti pred najbližjo zasledovalko Zsoko Csikos z Madžarske.

Mia Medved se je uvrstila v polfinale. | Foto: Kajakaška zveza Slovenije Mia Medved se je uvrstila v polfinale. Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Medved, ki je imela skupno peti čas predtekmovanja, je tako zlahka prišla do polfinalne preizkušnje, ki bo na sporedu v petek.

V petek bo v kvalifikacijah kajakašic na 200 metrov nastopila tudi Anja Apollonio.

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