Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
6. 6. 2026,
15.13

Osveženo pred

45 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
kajak Žiga Lin Hočevar svetovni pokal

Sobota, 6. 6. 2026, 15.13

45 minut

Svetovni pokal na divjih vodah, Praga

Hočevarja za las ob stopničke, a oba vodita v seštevku

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Tacen Žiga Lin Hočevar | Žiga Lin Hočevar je za las ostal brez stopničk. | Foto Aleš Fevžer

Žiga Lin Hočevar je za las ostal brez stopničk.

Foto: Aleš Fevžer

Brat in sestra Žiga Lin in Eva Alina Hočevar, ki sta prejšnji konec tedna s tremi zmagami in enim drugim mestom navdušila navijače v Tacnu, na drugi tekmi svetovnega pokala v Pragi uspeha nista ponovila, a vseeno prišla do nove vrhunske uvrstitve. Oba sta na preizkušnji kanuistov za las ostala brez zmagovalnega odra, oba sta zasedla četrto mesto. Žiga Lin je s tem dosežkom zadržal vodstvo v svetovnem pokalu, njegova sestra, druga v Tacnu, ga je zdaj prevzela.

Tanja Hočevar
Sportal Kako je biti mama dveh vrhunskih športnikov?

Njuna uspeh sta dopolnila Luka Božič, bil je deveti, in Lea Novak, ki je zasedla 12. mesto. Benjamin Savšek in Alja Kozorog se nista uvrstila v finale, oba sta v kvalifikacijah zabeležila 22. čas.

Po moških kvalifikacijah je kazalo še na boljše dosežke slovenskih tekmovalcev. Nekdanji olimpijski prvak Savšek je sicer izpadel, Hočevar in Božič pa sta bila povsem na vrhu. Hočevar je bil najhitrejši, Božič pa tretji, kar sta bila enaka dosežka kot v Tacnu na koncu.

Če sta na domači tekmi v finalu napredovala, pa sta v češki Troji nazadovala. Oba sta imela v zgornjem delu kar precej težav, v spodnjem pa sta bila najhitrejša, tako da sta precej izboljšala uvrstitve po vmesnih časih. Hočevar, ki je pridelal dve kazenski sekundi, je stopničke zgrešil za dobrih sedem desetink, Božič, ki sicer ni imel dotika, pa je za reprezentančnim kolegom zaostal dve sekundi in pol.

Moško tekmo je dobil olimpijski prvak Nicolas Gestin, na stopničke sta stopila še Slovak Marko Mirgorodsky in Britanec Adam Burgess.

Hočevar je pred naslednjo tekmo, ki bo v Augsburgu, zadržal vodstvo v svetovnem pokalu. Ima dve točki prednosti pred Gestinom, Božič zaostaja 20 točk in je četrti.

Eva Alina Hočevar je prevzela vodstvo v skupnem seštevku. | Foto: Kajakaška zveza Slovenije Eva Alina Hočevar je prevzela vodstvo v skupnem seštevku. Foto: Kajakaška zveza Slovenije

V ženski konkurenci sta se Hočevar in Novak v finale uvrstili s sedmim oziroma osmim mestom. Novak je predvsem zaradi velike napake, ki jo je stala 50 sekund, nazadovala na zadnje, 12. mesto, tudi Hočevar pa ni pokazala optimalne vožnje. Dotaknila se je dveh vratc, neprepričljiva je bila predvsem v zgornjem delu, v spodnjem pa je tako kot njena moška kolega veliko nadoknadila.

Ko je prišla v cilj, je sicer prevzela vodstvo, a je bila že po naslednjem nastopu slabše volje, legendarna Jessica Fox jo je premagala za tri sekunde in 21 stotink, čeprav si je tudi Avstralka nabrala štiri kazenske sekunde.

Do konca je nekaj tekmovalk naredilo velike napake, tako da je Fox ostala v vodstvu, Slovenko pa sta prehiteli Čehinja Martina Satkova in Britanka Kimberley Woods.

V svetovnem pokalu ima Hočevar točko prednosti pred zmagovalko slovenske tekme, Čehinjo Terezo Kneblovo, Novak je osma.

V nedeljo bodo na obrobju Prage še tekme v krosu.

Jon Šenk
Sportal Na Madžarskem trojna slovenska zmaga v spustu, na vrhu Jon Šenk
Eva Alina Hočevar
Sportal V Pragi brez slovenskega finala, neuspešna tudi zmagovalka Tacna
kajak Žiga Lin Hočevar svetovni pokal
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.