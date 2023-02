V živo: Mahomes v bolečinah, Hurts kljub hudi napaki bližje lovoriki

Največji športni dogodek meseca februarja. Super Bowl. Veliki finale lige ameriškega nogometa NFL, ki ga samo v ZDA vsako leto spremlja več kot 110 milijonov ljudi, milijoni pa tudi v Evropi. To noč se za Lombardijev pokal merijo Kansas City Chiefs in Philadelphia Eagles. Slednji ob polčasu vodijo s 24:14. Dogajanje spremljamo v živo.

Super Bowl LVII, Glendale, 00.40:



Kansas City Chiefs - Philadelphia Eagles 14:24

Dan pred Super Bowlom je bil za MVP-ja lige drugič izbran Patrick Mahomes. Foto: Reuters V Arizoni se igra Super Bowl LVII. Za 57. naslov prvaka lige NFL igrajo Kansas City Chiefs, ki jim je Lombardijev pokal nazadnje uspelo osvojiti pred tremi leti, in Philadelphia Eagles, ki so najprestižnejšo ameriško športno lovoriko dvignili pred petimi leti. V vlogi favorita je Kansas City, ki je z dvakratnim MVP-jem lige 27-letnim Patrickom Mahomesom (pred nekaj tedni si je lažje poškodoval gleženj) v vrhu lige že zadnjih šestih let. V rednem delu sezone so zmagali 14 od 17 tekem. Na drugi strani je Philadelphia najlepše presenečenje sezone. Prav tako so zmagali 14 tekem, do 12. kroga so bili celo neporaženi. Pa jih na igrišču vodi 24-letni podajalec v svoji tretji sezoni med profesionalci Jalen Hurts. Še nikoli nista bila oba prva podajalca na Super Bowlu tako zelo mlada. Na zelenici pa sta tudi brata Kelce, Travis Kelce je igralec napada Kansasa, Jason Kelce pa center Philadelphie. Chiefs imajo najboljši napad sezone, Eagles pa najboljšo obrambo lige.

Donna Kelce, mama Jasona in Travisa v barvah obeh ekip. Zanjo je vsak rezultat zmaga. Foto: Reuters

Trevis Kalce za 7:7. Foto: Reuters Oba napada sta tekmo začela zelo učinkovito. Prva je s 7:0 povedla Philadelphia (touchdown Hurtsa po tleh), nakar je Kansas City z navezo Mahomes - Kelce odgovoril v manj kot treh minutah (7:7). To je bil touchdown dolg 20 jardov. Nato pa bolj zanesljiva igra obeh obramb in napaka strelca Chiefsov Harrisona Butkerja, ki je streljal za vodstvo 10:7, a zadel vratnico. In tako je bil izid prve četrtine 7:7. Že prva akcija druge četrtina pa drugi zadetek Philadelphie. AJ Brown je ujel žogo v končni coni po podaji Hurtsa dolgi kar 45 jardov (14:7).

Sredi druge četrtine si je podajalec Eaglesov privoščil veliko napako, ko je na svoji polovici izgubil žogo. To je pobral Nick Bolton in Chiefsi so tako izenačili na 14:14 s touchdownom obrambe. A še pred koncem prvega polčasa se je Hurts odkupil s svojim drugim zadetkom na tekmi (21:14). V prvem polčasu je osvojil 183 jardov, na drugi strani Mahomes le 89. Ko je slednjega eden od obrambnih igralcev potegnil za gleženj in podrl na tla, je MVP še obnovil poškodbi. Philadelphia je ob polčasu vodila s 24:14.

Več kot le tekma

Foto: Reuters Gre za neuradni ameriški praznik, ko se zbere celotna družina. Samo na zahvalni dan Ameriški pojedo in popijejo več kot na san finale lige NFL. Super Bowl pa je tudi praznik ameriškega patriotizma in tekma, ki je več kot le tekma, se je začela z ameriško himno, ki jo je zapel zvezdnik kantri glasbe Chris Stapleton. Pesem America the Beautiful pa je zapel dobitnik 12 grammyjev Babyface. Ob polčasu je sledi še koncert, ki je vsako leto spektakel za oči in ušesa. Tokrat je nastopila Rihanna.

.@ChrisStapleton brings the house down with his performance of the National Anthem! #SBLVII pic.twitter.com/iiRzjVcByW — NFL (@NFL) February 12, 2023

Ker je gledanost televizijskega prenosa tolikšna, oglase prodajajo po vrtoglavih cenah. Letos je bilo potrebno za 30 sekund oglasa odšteti 6,5 milijona ameriških dolarjev. In tudi zato so oglasi pravi mali filmčki in tudi ti vredno ogleda.