Denis Bola Ujčič na 44. mestu po preciznem programu v Granadi

Slovenska strelka Denis Bola Ujčič je na tekmi svetovnega pokala v španski Granadi na 44. mestu po preciznem programu v disciplini malokalibrska pištola 25 metrov, potem ko je zadela 282 krogov. V četrtek bo na sporedu še hitrostrelni program.

V "prvem polčasu" dvodnevne strelske tekme se je med 63 tekmovalkami najbolj izkazala Francozinja Camille Jedrzejewski z 294 krogi.

V Andaluziji poleg 57-letne Bola Ujčič nastopa še šest strelk. Manja Slak, nosilka srebrne kolajne na nedavnem evropskem prvenstvu v armenskem Erevanu, in Anja Prezelj bosta nastopili v disciplini zračna pištola 10 m, Živo Dvoršak, Urško Kuharič in Hano Strakušek pa v Granadi čaka dvojni program v disciplinah malokalibrska puška trojni položaj 50 m in zračna puška 10 m. V slednji disciplini bo nastopila tudi Urška Hrašovec.