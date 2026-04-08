Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Strelstvo Denis Bola Ujčič

Sreda, 8. 4. 2026, 14.31

Strelstvo, svetovni pokal, Granada

Denis Bola Ujčič na 44. mestu po preciznem programu v Granadi

Denis Bola Ujčič je na 44. mestu po preciznem programu v disciplini malokalibrska pištola 25 metrov. | Foto Aleš Fevžer

Denis Bola Ujčič je na 44. mestu po preciznem programu v disciplini malokalibrska pištola 25 metrov.

Slovenska strelka Denis Bola Ujčič je na tekmi svetovnega pokala v španski Granadi na 44. mestu po preciznem programu v disciplini malokalibrska pištola 25 metrov, potem ko je zadela 282 krogov. V četrtek bo na sporedu še hitrostrelni program.

V "prvem polčasu" dvodnevne strelske tekme se je med 63 tekmovalkami najbolj izkazala Francozinja Camille Jedrzejewski z 294 krogi.

V Andaluziji poleg 57-letne Bola Ujčič nastopa še šest strelk. Manja Slak, nosilka srebrne kolajne na nedavnem evropskem prvenstvu v armenskem Erevanu, in Anja Prezelj bosta nastopili v disciplini zračna pištola 10 m, Živo Dvoršak, Urško Kuharič in Hano Strakušek pa v Granadi čaka dvojni program v disciplinah malokalibrska puška trojni položaj 50 m in zračna puška 10 m. V slednji disciplini bo nastopila tudi Urška Hrašovec.

Boštjan Maček
