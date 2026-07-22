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Avtor:
STA

Sreda,
22. 7. 2026,
10.24

Osveženo pred

40 minut

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Natisni članek
Maksimilijan Žarić

Sreda, 22. 7. 2026, 10.24

40 minut

Strelstvo, svetovni pokal v Guangzhouju

Strelec Maksimilijan Žarić v zlati sredini na Kitajskem

Avtor:
STA

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Maksimilijan Žarić | Maksimilijan Žarić je na tekmi svetovnega pokala v kitajskem Guangzhouju zasedel 48. mesto v zračni puški na 10 metrov. | Foto OKS

Maksimilijan Žarić je na tekmi svetovnega pokala v kitajskem Guangzhouju zasedel 48. mesto v zračni puški na 10 metrov.

Foto: OKS

Slovenski strelec Maksimilijan Žarić je na tekmi svetovnega pokala v kitajskem Guangzhouju zasedel 48. mesto v zračni puški na 10 metrov. Komaj 18-letni Ljubljančan je zadel 624,3 kroga, v kvalifikacijskem delu pa je bil med 88 tekmovalci najboljši Kitajec Sheng Lihao s 637,5 kroga.

Žarić je edini slovenski predstavnik na letošnji tretji tekmi svetovnega pokala v zračnem in malokalibrskem orožju. Na Kitajskem bo nastopil tudi v discipline malokalibrska puška trojni položaj 50 metrov. Eliminacijska tekma bo na sporedu v soboto, 25. julija.

Maksimilijan Žarić
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