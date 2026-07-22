Strelec Maksimilijan Žarić v zlati sredini na Kitajskem

Slovenski strelec Maksimilijan Žarić je na tekmi svetovnega pokala v kitajskem Guangzhouju zasedel 48. mesto v zračni puški na 10 metrov. Komaj 18-letni Ljubljančan je zadel 624,3 kroga, v kvalifikacijskem delu pa je bil med 88 tekmovalci najboljši Kitajec Sheng Lihao s 637,5 kroga.