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Strelstvo, svetovni pokal v Guangzhouju
Strelec Maksimilijan Žarić v zlati sredini na Kitajskem
Slovenski strelec Maksimilijan Žarić je na tekmi svetovnega pokala v kitajskem Guangzhouju zasedel 48. mesto v zračni puški na 10 metrov. Komaj 18-letni Ljubljančan je zadel 624,3 kroga, v kvalifikacijskem delu pa je bil med 88 tekmovalci najboljši Kitajec Sheng Lihao s 637,5 kroga.
Žarić je edini slovenski predstavnik na letošnji tretji tekmi svetovnega pokala v zračnem in malokalibrskem orožju. Na Kitajskem bo nastopil tudi v discipline malokalibrska puška trojni položaj 50 metrov. Eliminacijska tekma bo na sporedu v soboto, 25. julija.