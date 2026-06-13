Sobota, 13. 6. 2026, 14.10
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Svetovni pokal v kajaku in kanuju, Augsburg
Štirje slovenski kanuisti v finalu tretje tekme sezone
Kanuistke in kanuisti so opravili kvalifikacije na tretji tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Augsburgu. Od Slovencev bosta v ženskem finalu veslali Eva Alina Hočevar in Lea Novak, v moškem pa Žiga Lin Hočevar in Benjamin Savšek.
V ženskih kvalifikacijah kanuja, v katerih je nastopilo 54 tekmovalk, je Eva Alina Hočevar potrdila dobro formo. Druga z uvodne tekme v Tacnu in četrta s prejšnje v Pragi je tokrat v Nemčiji kvalifikacije z enim dotikom končala na četrtem mestu. Za najhitrejšo, Andorko Monico Doria, je zaostala 2,45 sekunde. Pred njo sta bili sicer še Avstralka Jessica Fox in Španka Nuria Vilarrubla. Lea Novak, ki je bila v Pragi 12., se je prav s to uvrstitvijo tudi tokrat prebila med finalistke, tudi ona je imela en dotik, zaostala pa je 6,04 sekunde. Alja Kozorog je bila z dvema dotikoma 23.
Žiga Lin Hočevar V kvalifikacijah moškega kanuja sta se v finale prav tako prebila dva slovenska čolna. Žiga Lin Hočevar, zmagovalec tekme v Tacnu in četrti v Pragi, je kvalifikacije končal na tretjem mestu. Progo je preveslal brez dotika in za najhitrejšim, Nemcem Siderisom Tasiadisom, zaostal za 3,04 sekunde. Drugi je bil Poljak Kacper Sztuba kljub enem dotiku.
Benjamin Savšek se je v finale prebil kot 11., imel je en dotik in zaostal 5,09 sekunde. Tokrat je spodletelo Luki Božiču. Potem ko je bil slednji tretji v Tacnu in deveti v Pragi, je tokrat med 63 tekmovalci pristal na 20. mestu. Tudi on je imel en dotik, za 12. mestom, ki je vodilo v finale, pa je zaostal 1,04 sekunde.
Ženski kanuistični finale se bo začel ob 14.36, moški pa ob 15.15.