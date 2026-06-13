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Avtor:
STA

Sobota,
13. 6. 2026,
14.10

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kajak kanu slalom na divjih vodah Žiga Lin Hočevar Eva Alina Hočevar Luka Božič Benjamin Savšek Lea Novak

Sobota, 13. 6. 2026, 14.10

1 ura, 24 minut

Svetovni pokal v kajaku in kanuju, Augsburg

Štirje slovenski kanuisti v finalu tretje tekme sezone

Avtor:
STA

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Eva Alina Hočevar | Eva Alina Hočevar | Foto Aleš Fevžer

Eva Alina Hočevar

Foto: Aleš Fevžer

Kanuistke in kanuisti so opravili kvalifikacije na tretji tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Augsburgu. Od Slovencev bosta v ženskem finalu veslali Eva Alina Hočevar in Lea Novak, v moškem pa Žiga Lin Hočevar in Benjamin Savšek.

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V ženskih kvalifikacijah kanuja, v katerih je nastopilo 54 tekmovalk, je Eva Alina Hočevar potrdila dobro formo. Druga z uvodne tekme v Tacnu in četrta s prejšnje v Pragi je tokrat v Nemčiji kvalifikacije z enim dotikom končala na četrtem mestu. Za najhitrejšo, Andorko Monico Doria, je zaostala 2,45 sekunde. Pred njo sta bili sicer še Avstralka Jessica Fox in Španka Nuria Vilarrubla. Lea Novak, ki je bila v Pragi 12., se je prav s to uvrstitvijo tudi tokrat prebila med finalistke, tudi ona je imela en dotik, zaostala pa je 6,04 sekunde. Alja Kozorog je bila z dvema dotikoma 23.

Žiga Lin Hočevar | Foto: Aleš Fevžer Žiga Lin Hočevar Foto: Aleš Fevžer V kvalifikacijah moškega kanuja sta se v finale prav tako prebila dva slovenska čolna. Žiga Lin Hočevar, zmagovalec tekme v Tacnu in četrti v Pragi, je kvalifikacije končal na tretjem mestu. Progo je preveslal brez dotika in za najhitrejšim, Nemcem Siderisom Tasiadisom, zaostal za 3,04 sekunde. Drugi je bil Poljak Kacper Sztuba kljub enem dotiku.

Benjamin Savšek se je v finale prebil kot 11., imel je en dotik in zaostal 5,09 sekunde. Tokrat je spodletelo Luki Božiču. Potem ko je bil slednji tretji v Tacnu in deveti v Pragi, je tokrat med 63 tekmovalci pristal na 20. mestu. Tudi on je imel en dotik, za 12. mestom, ki je vodilo v finale, pa je zaostal 1,04 sekunde.

Ženski kanuistični finale se bo začel ob 14.36, moški pa ob 15.15.

V nedeljo bodo v Augsburgu še boji v kajakaškem krosu, od Slovencev so za nastope prijavljeni Lea Novak, Naja Pinterič, Eva Alina Hočevar, Jakob Šavli in Žiga Lin Hočevar. Že v petek so svoje naloge v slalomu opravili kajakašice in kajakaši. Od Slovencev sta se v finale prebila le zmagovalka iz Tacna Eva Alina Hočevar, ki je bila osma, in Peter Kauzer, ki je bil 11.
Žiga Lin Hočevar
Sportal Žiga Lin Hočevar v Pragi še drugič tik pod stopničkami
Tacen Žiga Lin Hočevar
Sportal Hočevarja za las ob stopničke, a oba vodita v seštevku
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