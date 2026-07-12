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Avtor:
STA

Nedelja,
12. 7. 2026,
23.12

Osveženo pred

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športno plezanje Chamonix Rosa Rekar Annie Sanders Luka Potočar

Nedelja, 12. 7. 2026, 23.12

23 minut

Športno plezanje, tekma svetovne serije v Chamonixu

Fantastičen uspeh Luke Potočarja v Chamonixu

Avtor:
STA

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Luka Potočar | Luka Potočar je v Chamonixu stal prvič v tem letu na zmagovalnem odru. | Foto Ana Kovač

Luka Potočar je v Chamonixu stal prvič v tem letu na zmagovalnem odru.

Foto: Ana Kovač

Športni plezalec Luka Potočar je na tekmi svetovnega pokala v Chamonixu zasedel drugo mesto v težavnosti in osvojil prve stopničke v sezoni, pred tem je bila Rosa Rekar med dekleti peta.

Štiriindvajsetletni reprezentant z Jesenic je dobro formo potrdil že z najboljšim dosežkom polfinala. Zvečer je dosegel višino 38+, en oprimek več pa je zmogel španski olimpijski prvak iz Tokia 2021 Alberto Gines Lopez. Z enako višino kot Potočar je tretje mesto osvojil Indonezijec Putra Tri Ramadani, letos že najboljši v Pragi.

Omenjena trojka je odstopala od ostalih finalistov svetovni prvak Dohyun Lee iz Koreje je za stopničkami že zaostal za dva oprimka.

Rosa Rekar med najboljših pet

Dvajsetletni Gorenjki, mladinski svetovni prvakinji 2024 in lani srebrni na članskem SP, se je sreča nasmehnila v polfinalu, kjer je zaradi boljše uvrstitve v kvalifikacijah ujela večerni nastop najboljših.

Rosa Rekar je izenačila letošnjo najboljšo uvrstitev iz Innsbrucka. | Foto: Alenka Teran Košir Rosa Rekar je izenačila letošnjo najboljšo uvrstitev iz Innsbrucka. Foto: Alenka Teran Košir

Tam je Rosa Rekar danes izenačila letos najboljšo uvrstitev iz Innsbrucka, na višini 47+ pa ji je zmanjkal le kanček športne sreče, kar sta izkoristili tekmici iz Koreje in Velike Britanije, ki sta imeli Fortuno na svoji strani zvečer ter se uvrstili mesto pred Slovenko.

Mlada Američanka nanizala že pet zmag

Annie Sanders je bila najboljša v Chamonixu. | Foto: Guliverimage Annie Sanders je bila najboljša v Chamonixu. Foto: Guliverimage Razred zase je bila 18-letna Američanka Annie Sanders, ki je edina dosegla vrh, pa tudi sama zamudila delček sekunde za popolno oceno. Letos je Sanders nanizala že pet zmag, nazadnje ji je to ob jubilejni 50. zmagi v Innsbrucku preprečila olimpijska prvakinja Janja Garnbret, na Kitajskem pa je ameriška najstnica maja ugnala tudi slovenski šampionko.

Lucija Tarkuš je imela v polfinalu enak izkupiček kot Rekar, na koncu pa zasedla 10. mesto, Lučka Rakovec je bila 20.

Že v sobotnih kvalifikacijah sta bili od Slovenk prekratki Lana Gorič in Sara Čopar na 40. oziroma 47. mestu.

Rosa Rekar Innsbruck 2026
Sportal Skozi kvalifikacije štirje Slovenci, najboljša Rosa Rekar
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