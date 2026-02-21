Sobota, 21. 2. 2026, 16.20
7 minut
Športna gimnastika, svetovni pokal, Cottbus
Teja Belak bronasta na uvodnem svetovnem pokalu sezone, Anže Hribar tik pod stopničkami
Slovenska telovadka Teja Belak je na uvodnem svetovnem pokalu sezone v nemškem Cottbusu dokazala, da je še vedno na vrhunski ravni, in stopila na zmagovalni oder. Enaintridesetletna Ljubljančanka je v finalu preskoka s povprečjem 13,516 točke zasedla tretje mesto. Zmagala je Rusinja Ana Kalmikova (13,816).
Uvodna tekma nove sezone na najvišji ravni je v Nemčijo na 49. turnir prvakov privabila paleto svetovnih zvezdnikov, na tekmovališča so se po suspenzu zaradi vojne v Ukrajini vrnili tudi ruski telovadci, ki nastopajo pod nevtralno zastavo.
Že pred finalom ženskega preskoka so se telovadci pomerili v finalu parterja, med elito je nastopil tudi mladi Slovenec Anže Hribar. Domžalčan je sezono odprl s predstavo, ki mu je za uvod prinesla četrto mesto (13,866 točke). Enaindvajsetletnemu slovenskemu telovadcu je do kolajne zmanjkalo vsega 34 tisočink točke.
Anže Hribar je za las zgrešil stopničke.
Finalni nastop danes čaka še tretjega slovenskega finalista na turnirju prvakov. V finalu na krogih bo tekmoval Luka Bojanc.