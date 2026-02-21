Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sportal, STA

Sobota,
21. 2. 2026,
16.20

Osveženo pred

7 minut

gimnastika Teja Belak

Sobota, 21. 2. 2026, 16.20

7 minut

Športna gimnastika, svetovni pokal, Cottbus

Teja Belak bronasta na uvodnem svetovnem pokalu sezone, Anže Hribar tik pod stopničkami

Avtorji:
Sportal, STA

gimnastika, Koper, svetovni pokal, 3. dan, Teja Belak | Foto Grega Valančič/Sportida

Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenska telovadka Teja Belak je na uvodnem svetovnem pokalu sezone v nemškem Cottbusu dokazala, da je še vedno na vrhunski ravni, in stopila na zmagovalni oder. Enaintridesetletna Ljubljančanka je v finalu preskoka s povprečjem 13,516 točke zasedla tretje mesto. Zmagala je Rusinja Ana Kalmikova (13,816).

Uvodna tekma nove sezone na najvišji ravni je v Nemčijo na 49. turnir prvakov privabila paleto svetovnih zvezdnikov, na tekmovališča so se po suspenzu zaradi vojne v Ukrajini vrnili tudi ruski telovadci, ki nastopajo pod nevtralno zastavo.

Že pred finalom ženskega preskoka so se telovadci pomerili v finalu parterja, med elito je nastopil tudi mladi Slovenec Anže Hribar. Domžalčan je sezono odprl s predstavo, ki mu je za uvod prinesla četrto mesto (13,866 točke). Enaindvajsetletnemu slovenskemu telovadcu je do kolajne zmanjkalo vsega 34 tisočink točke.

Anže Hribar je za las zgrešil stopničke. | Foto: Grega Valančič Anže Hribar je za las zgrešil stopničke. Foto: Grega Valančič

Finalni nastop danes čaka še tretjega slovenskega finalista na turnirju prvakov. V finalu na krogih bo tekmoval Luka Bojanc.

gimnastika Teja Belak
Teja Belak
Lucija Hribar
gimnastika Teja Belak
