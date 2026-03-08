Anže Hribar peti v Bakuju

Slovenski telovadci drugo postajo svetovnega pokala v Bakuju zapuščajo z lepo popotnico štirih finalov. Potem ko je slovenska vrsta zaradi zamude pozno prišla na prizorišče in prvi dan kvalifikacij ostala brez bojev za odličja, so se drugi dan izkazali Lucija Hribar, Vita Prijanovič, Anže Hribar in Beno Kunst. Karavana se zdaj seli v Antalyo.

V današnjih bojih za odličja je Lucija Hribar, ki je nepričakovano dobila priložnost za nastop v kvalifikacijah gredi in jo s pridom izkoristila, danes med nastopom padla z orodja. Tekmo je končala na osmem mestu.

Medtem pa ji na paradnem orodju, dvovišinski bradlji, ne na uvodu v Cottbusu ne v Bakuju ni uspelo sestave pokazati po željah. Kot je olimpijka dejala za STA, je bil finale na gredi lepa uteha, led je prebit, tako da že v Antalyi računa na dober nastop tudi na bradlji.

"Ne morem ravno reči, da sem z današnjo tekmo zadovoljna, ampak vsekakor sem vesela, da sem imela sploh priložnost za nastop v finalu gredi. Danes se mi je žal nastop ponesrečil, ampak to se zgodi, gred je zelo ozka. Medtem pa mi na bradlji že drugič v kvalifikacijah vaja ni uspela, tako da srčno upam, da bo že v Antalyi drugače," je dejala Hribar.

Vita Prijanovič pa je na parterju prikazala dobro sestavo po najboljših močeh, ta ji je prav tako prinesla osmo mesto.

Lucija Hribar je bila osma. Foto: Guliverimage

Na preskoku je imela Slovenija na najvišji ravni kar dva finalista, ki sta oba nove skoke pokazala brez večjih napak. Anže Hribar, ki je za mesto zgrešil tudi finale parterja, je v finalu zasedel peto, Beno Kunst pa sedmo mesto.

"Zelo sem zadovoljen z obema reprezentantoma. Oba to sezono namreč nastopata z novimi, težjimi skoki. Zdaj sta jih dvakrat (v kvalifikacijah in finalu, op. STA) prikazala brez velike napake. Danes so bili morda doskoki slabši kot v kvalifikacijah, vendar sem z obema zelo zadovoljen. Super, z lepo popotnico se selimo v Turčijo," je iz Bakuja za STA tekmo moške vrste ocenil trener Sebastijan Piletič.

Moške ekipa za tretji postajo sezone prihodnji konec tedna v Antalyi ostaja ista kot v Bakuju, pri ženskah pa gre Prijanovič domov, slovenski vrsti se bo pridružila Meta Kunaver.

Po Bakuju se bo sezona svetovnega pokala nadaljevala prihodnji konec tedna v turški Antalyi. Po turški tekmi sledijo še trije svetovni pokali - v Kairu, Osijeku in Dohi -, vendar usoda finalne tekme zaradi vojne na Bližnjem vzhodu še ni znana.