Šeglova se je približala državnemu rekordu: dober pokazatelj za prihodnost

Za mlado Korošico je bil to že drugi polfinale na SP, potem ko je bila 14. tudi na 200 m prosto. Bolj pomemben je zanjo podatek, da v zadnjih dveh sezonah vseskozi dokazuje, da je povsem blizu finalu najboljše osmerice, že konec julija in v začetku avgusta bo ob primernem dvigu forme na evropskem prvenstvu v Rimu tudi blizu zmagovalnemu odru.

"S svojim plavanjem sem zelo zadovoljna. Zelo sem se približala osebnemu oziroma državnemu rekordu, tako da je to kar dober pokazatelj za prihajajoča tekmovanja," je po 14. mestu dejala Šeglova, trener Matija Medvešek dodal: "V redu je plavala. Mogoče se je malo preveč zagnala, kar je 'plačala' zadnjih pet metrov. Malo bolj nežno bi morala plavati prvih 25 metrov in bi to bil državni rekord."

Avstralka edina po mejo 53 sekund

V polfinalu na 100 m prosto je bila najhitrejša Avstralka Mollie O'Callaghan, ki se je z 52,85 sekunde edina spustila pod mejo 53 sekund, manj kot dve desetinki pa sta za njo zaostali Švedinja Sarah Sjoestroem in Američanka Torri Huske.

Blizu osmerici bi bila Šeglova lahko tudi s štafeto na 4 x 200 m prosto, saj so današnje kvalifikacije pokazale, da bi slovenski rekord zadostoval za preboj v finale, žal pa v slovenskem taboru kljub velikanskim uspehom štafete, ki se vrstijo drug za drugim, sestavljajo le v kvalifikacijah za olimpijske igre.