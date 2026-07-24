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Avtor:
STA

Petek,
24. 7. 2026,
13.07

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sabljanje Peter Krajnc Francesca Parmesani

Petek, 24. 7. 2026, 13.07

1 ura, 3 minute

SP v sabljanju (Hongkong 2026)

Najboljšega slovenskega sabljača v izločilnem boju na SP ustavil domačin

Avtor:
STA

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Peter Krajnc | Peter Krajnc je zasedel končno 126. mesto. | Foto Filip Barbalić

Peter Krajnc je zasedel končno 126. mesto.

Foto: Filip Barbalić

Slovenski reprezentant Peter Krajnc je na svetovnem prvenstvu v Hongkongu zasedel 126. mesto v sablji. Dvaindvajsetletni Kamničan se je v konkurenci 164 tekmovalcev uvrstil v izločilne boje, v prvem dvoboju na izpadanje pa je bil od njega boljši domači sabljač Sze Long Aaron Ho s 15:11.

Edini slovenski moški predstavnik na letošnjem tekmovanju Peter Krajnc je v skupinskem delu premagal Adriana Wonga iz Bruneja in Simona Durana Goyo iz Venezuele, od njega pa so bili boljši Abdulaziz Almansaf iz Savdske Arabije, Jorge Casaus Pielago iz Španije, Cosimo Bertini iz Italije in Dmitrij Nasonov iz Rusije.

V posebnem kitajskem administrativnem območju Honkongu je nastopila tudi Francesca Parmesani. Edina slovenska predstavnica se je v meču prav tako prebila v izločilne boje, kjer je bila zanjo po enakovrednem boju previsoka ovira Francozinja Airiana Mallo-Breton, tako da je Slovenka zasedla končno 117. mesto.

Dvočlanska slovenska sabljaška reprezentanca je tako končala nastope na SP. Parmesani in Krajnc bosta med 21. avgustom in 3. septembrom nastopila tudi na sredozemskih igrah v italijanskem Tarantu.

Peter Krajnc
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sabljanje Peter Krajnc Francesca Parmesani
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