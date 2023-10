Kdo je svetovni vladar v ragbiju? O tem se odloča v Parizu.

Reprezentanci Nove Zelandije in Južne Afrike se merita v finalu 10. svetovnega prvenstva v ragbiju. Tista, ki zmaga, bo osvojila rekordni četrti naslov. V Parizu obračun spremlja 80.000 ljubiteljev ragbija, s čimer so prvenstvo po številu gledalcev še približali rekordu iz leta 2015.

Gre za reprezentanci, ki sta se podpisali pod vse naslove v zadnjih 16 letih. Južnoafričani so slavili v letih 2007 in 2019, Novozelandci pa so dvakrat zapovrstjo prvaki postali v letih 2011 in 2015. Obenem imajo oboji še po en naslov, springboks so ga osvojili na domačem prvenstvu leta 1995, all blacks pa prav tako na domačem terenu na prvem SP, ki je v Novi Zelandiji potekalo leta 1987.

Na prvenstvu v Franciji sta obe izbrani vrsti izgubili po eno tekmo v skupinskem delu, a stopnjevali formo do najbolj pomembnih obračunov. All blacks so v polfinalu premagali Argentino s 44:6, branilci naslova springboks pa šele v zadnjih minutah Anglijo s 16:15.

... in Južna Afrika. Foto: Reuters

Afriški predstavniki skušajo kot druga reprezentanca v zgodovini ubraniti naslov, pred prvenstvom precej kritizirani Novozelandci pa bodo po še desetem zaporednem nastopu v četrtfinalih SP skušali osvojiti četrti naslov. V njihovi reprezentanci bo Will Jordan lovil vsaj še en zadetek s polaganjem, s čimer bi z devetimi postal rekorder na enem SP.

Dvoboj za tretje mesto je v petek dobila Anglija, ki je bila boljša od Argentine s 26:23. Angleži, sicer svetovni prvaki leta 2003, so prvič zasedli tretje mesto, Argentinci, ki še nikoli niso igrali v finalu, pa so drugič izgubili v boju za bron. Edinkrat so slavili leta 2007.

Prvenstvo v Franciji se bo po rekordu obiskanosti tekem približalo tistemu iz Anglije pred osmimi leti. Takrat si je prav tako 48 dvobojev ogledalo 2,478 milijona gledalcev. Ob razprodanem Stade de Franceu za finale, bo številka v Franciji presegla 2,43 milijona obiskovalcev.

SP v ragbiju, izločilni boji:



Četrtfinale:

Argentina – Wales 29:17 (10:6)

Irska – Nova Zelandija 24:28 (17:18)

Anglija – Fidži 30:24 (21:10)

Francija – Južna Afrika 28:29 (22:19)



Polfinale:

Petek, 20. oktober:

Argentina – Nova Zelandija 6:44 (6:20)

Sobota, 21. oktober:

Anglija – Južna Afrika 15:16 (12:6)



Tekma za 3. mesto:

Argentina – Anglija 23:26 (10:16)



Veliki finale:

Sobota, 28. oktober:

Nova Zelandija – Južna Afrika