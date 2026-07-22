Božič in Savšek daleč od vrha, veliko razočaranje za Hočevarja

Slovenski kanuisti po kvalifikacijah na svetovnem prvenstvu v Oklahoma Cityju ne bodo najbolj zadovoljni. V polfinale sta se sicer uvrstila Luka Božič in Benjamin Savšek, a sta bila daleč od vrha. Še najbolj pa bo razočaran Žiga Lin Hočevar, ki mu je spodletelo še v drugi disciplini na prvenstvu in nima več možnosti za posamično kolajno.

Luka Božič se je v polfinale prebil z 18. časom kvalifikacij, z dvema kazenskima sekundama je za najhitrejšim Francozom Nicolasom Gestinom, tudi olimpijskim prvakom, zaostal pet sekund in 47 stotink, Benjamin Savšek pa je bil z dvema dotikoma 29., njegov zaostanek je znašal sedem sekund in stotinko.

Žiga Lin Hočevar, ki se ni uvrstil niti na nedeljsko preizkušnjo v krosu, je prav tako zbral štiri kazenske sekunde, njegov skupni čas pa je zadostoval le za 34. mesto (+8,41).

Trenutno tekmujejo v kvalifikacijah še dekleta z Evo Alino Hočevar, pozneje pa bodo na sporedu še ekipne vožnje.