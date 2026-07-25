Tudi Savšek ni popravil splošnega vtisa

Slovenska reprezentanca v kajaku in kanuju je svetovno slalomsko prvenstvo na divjih vodah v Oklahoma Cityju končala s še enim razočaranjem. V zadnji disciplini s slovenskimi nastopi, kanuju, se je le Benjamin Savšek uvrstil v finale, še njemu pa se je nato vožnja povsem ponesrečila, z 52 kazenskimi sekundami je zasedel zadnje, 12. mesto.

Z 18. časom polfinala se med najboljše s polfinala nista prebila Luka Božič in Eva Alina Hočevar, Žiga Lin Hočevar, Lea Novak in Alja Kozorog pa so izpadli že v sredinih kvalifikacijah.

V polfinalu Savšek spomnil na boljše čase

Benjamin Savšek, nekdanji olimpijski prvak, ki za sabo nima najboljše sezone v svetovnem pokalu in je bil v kvalifikacijah šele 29., je z zelo solidno polfinalno vožnjo in osmim časom spomnil na boljše čase. Dolgo je bil poznan kot specialist za velike tekme, s svetovnih prvenstev ima s posamičnih tekem že pet odličij, od tega dve zlati, njegova polfinalna vožnja pa je marsikomu zbudila upanje, da lahko pride do novega uspeha.

A upanje se je hitro razblinilo. V finalni vožnji je šel na progo kot peti, že prvi vmesni čas ni napovedoval vrhunske uvrstitve. Tudi po njem težav ni manjkalo, najprej si je prislužil dve kazenski sekundi, nato še 50 sekund, tudi sama hitrost odpeljane proge pa ni bila dobra, tako da bi brez visoke uvrstitve ostal tudi v primeru, če bi progo prevozil brez kazenskih napak.

"Očitno je proga takšna, da hitro začneš izgubljati, ko se ti čoln malo ustavi. Bilo je treba odpeljati res perfektno," je povedel slovenski finalist Benjamin Savšek. Foto: Bojan Puhek

"Danes smo videli, kako te krajšanje linij lahko udari po prstih. Na sredini proge sem v valu, kjer je treba prečkati, padel iz ritma, zato nisem ujel prave linije. V spodnjem delu sem poskušal nadoknaditi s krajšanjem linije v protitočna vrata, ampak sem premalo iztegnil vrat," je za slovensko zvezo nastop strnil Savšek.

"Danes je bilo treba res dobro veslati, saj je že vsaka mala napaka pomenila izgubo dragocenega časa. Očitno je proga takšna, da hitro začneš izgubljati, ko se ti čoln malo ustavi. Bilo je treba odpeljati res perfektno. Razočaran pa ne morem biti, saj sem vendarle nastopal v finalu, čeprav se ni izšlo, kot bi se moralo," je še povedal Savšek in čestital novemu svetovnemu prvaku Špancu Miquelu Traveju.

Božič: Nisem še za odstrel

Luki Božiču je za 12. mestom, ki je še vodilo v finale, zmanjkala sekunda in 49 stotink. Foto: Ana Kovač V finalu pa ni bilo Luke Božiča, ki je prav tako sodil v širši krog favoritov. Tako kot Savšek je tudi on polfinalno progo opravil brez kazenskih sekund, a je bil prepočasen. Za najboljšim je zaostal štiri sekunde in 53 stotink, za 12. mestom, ki je še vodilo v finale, pa mu je zmanjkala sekunda in 49 stotink.

"Ena večja napaka me je stala uvrstitve v finale. Po skoraj treh tednih priprav tu sem bil res dobro pripravljen, imel sem dober občutek, vse je bilo pod kontrolo, tudi upal sem tvegati, čeprav ni bilo potrebe. Vem, da sem z mirno vožnjo zelo hiter. Na 13. vratih sem prehitro obrnil in padel v 'rolo', na koncu, ko bi moral biti že v protitočnih vratih, me je zadržalo. To me je danes stalo uvrstitve v finale. Nisem pa še za odstrel. V nadaljevanju sezone in kariere lahko dosežem še kakšen lep rezultat," je ocenil Božič.

Razočaranje Eve Aline Hočevar

Tako kot za Božiča je razočaranje doživela tudi Eva Alina Hočevar, ki ji na prvenstvu ni šlo po načrtih. Pred odhodom je zaradi odličnih dosežkov v svetovnem pokalu prvič odkrito napovedovala lov na kolajne, čeprav ji je samozavest po njenem mnenju nekoliko izbijal pozen odhod na prizorišče. S progo v olimpijskem Oklahoma Cityju pa se očitno ni sprijaznila, saj je ostala brez finalnih nastopov v vseh treh disciplinah.

Tokrat je nekoliko previdno začela, poskušala se je izogniti težavam, ki jih je dan prej imela v kajaku, po nekoliko slabšem vmesnem času pa je spustila čoln. A pri tem je na 17., protitočnih vratcih storila napako, se dotaknila vratc, s tem pa izgubila vse možnosti za uvrstitev med najboljše. Brez dotika bi bila finalistka.

Eva Alina Hočevar Foto: Nina Jelenc

"Običajno sem zelo osredotočena in ne slišim publike, saj sem v svojem ritmu, sedaj pa sem imela veliko motečih dejavnikov. Slišala sem, kako me podpirajo ostali Slovenci, ampak enostavno nisem uspela dobiti moči. Zaostanek se je kar nabiral. Ko sem si ogledala vožnjo, sem bila še bolj razočarana. Če bi po zadnjem vmesnem času, kjer sem že precej zaostajala, odpeljala tako kot znam in kot so odveslale najboljše tekmovalke oziroma če ne bi imela dotika, bi bilo dovolj za finale. Kot bi bilo moje telo nekje drugje, res sem razočarana. Sebi in vsem sem želela pokazati, da zmorem več," je pojasnila Hočevar.

Pri moških je svetovni prvak postal Španec Miquel Trave, srebrno kolajno je osvojil Britanec Adam Burgess, bronasto pa Čeh Lukaš Kratochvil. Prvi favorit, olimpijski prvak Nicolas Gestin je bil šesti. Pri ženskah je bila najboljša Čehinja Tereza Kneblova, druga je bila Andorka Monica Doria, tretja pa branilka naslova Poljakinja Klaudia Zwolinska. Trikratna prvakinja s tega prvenstva Avstralka Jessica Fox se ni uvrstila v finale.

V soboto se bo prvenstvo, na katerem je Slovenija osvojila eno medaljo, kajakaši so zmagali na ekipni tekmi, končalo z izločilnimi boji krosa. Slovenski predstavniki so izpadli že v ponedeljkovih kvalifikacijah.

Preberite še: