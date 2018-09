Škofic, ki na svetovnem prvenstvu še ni osvojil kolajne, na zadnjih dveh prvenstvih je končal na četrtem mestu, je bil najbolj prepričljiv od vseh udeležencev moškega polfinala. Ni se dotaknil vrha smeri, je pa z oprimkom 39 za pol giba prehitel domačega aduta Jakoba Schuberta (38+) in ga potisnil na drugo mesto.

Tako kot pri ženskah bo v finalu nastopilo deset tekmovalcev, ki so si razdelili osem finalnih vstopnic. Tretji po polfinalu je Nemec Alexander Megos (35+), četrti Japonec Meichi Narasaki (34+), kar šest tekmovalcev pa je padlo na istem oprimku (34) ter si deli peto mesto, in sicer Italijan Marcello Bombardi, Japonca Kai Harada in Tomoaki Takata, Čeha Jakub Konecny in Adam Ondra ter Švicar Sascha Lehmann.

