Šokantna odločitev v svetu boksa. Osik se bo odpovedal svojim pasovom.

Ukrajinec Oleksandr Usik, svetovni boksarski prvak v super težki kategoriji, je napovedal, da se bo odpovedal svojim pasovom, a se ne bo upokojil. Kot sam pravi, bo s tem ponudil priložnost mlajšim boksarjem, da se borijo za naslove svetovnega prvaka. Ukrajinec ima trenutno pasove verzij WBC, WBA in IBF, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Doslej še neporaženi 39-letni boksar Oleksandr Usik je odločitev sporočil prek videoposnetka, ki ga je delil na X.

Attention‼️Important update

⁰I am vacating my unified WBA, IBF and WBC heavyweight world titles ahead of stepping into the ring for my final fight. — Oleksandr Usyk (@usykaa) June 26, 2026

Videoposnetek je podpisal s sporočilom: "To je dobro premišljena odločitev, za katero sem prepričan, da mi bo odprla nove priložnosti. To ni konec zgodbe. Nadaljevanje je pred nami."

Usik se je nazadnje boril maja, ko je v 11. rundi premagal nizozemskega kickboksarja Rica Verhoevena.