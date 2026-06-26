Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
26. 6. 2026,
20.58

Osveženo pred

1 ura, 30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Oleksandr Usik boks

Petek, 26. 6. 2026, 20.58

1 ura, 30 minut

Oleksandr Usik ponuja priložnost mlajšim

Šokantna odločitev v svetu boksa. Osik se bo odpovedal svojim pasovom.

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Oleksandr Usik | Oleksandr Usik se bo odpovedal svojih pasovom. | Foto Guliverimage

Oleksandr Usik se bo odpovedal svojih pasovom.

Foto: Guliverimage

Ukrajinec Oleksandr Usik, svetovni boksarski prvak v super težki kategoriji, je napovedal, da se bo odpovedal svojim pasovom, a se ne bo upokojil. Kot sam pravi, bo s tem ponudil priložnost mlajšim boksarjem, da se borijo za naslove svetovnega prvaka. Ukrajinec ima trenutno pasove verzij WBC, WBA in IBF, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Doslej še neporaženi 39-letni boksar Oleksandr Usik je odločitev sporočil prek videoposnetka, ki ga je delil na X.

Videoposnetek je podpisal s sporočilom: "To je dobro premišljena odločitev, za katero sem prepričan, da mi bo odprla nove priložnosti. To ni konec zgodbe. Nadaljevanje je pred nami."

Usik se je nazadnje boril maja, ko je v 11. rundi premagal nizozemskega kickboksarja Rica Verhoevena.

Tyson Fury
Sportal Tyson Fury napovedal vrnitev v ring avgusta v Dublinu
Oleksandr Usik
Sportal Usik ubranil naslove in poslal čustveno sporočilo
Oleksandr Usik boks
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.