Sodržnik kandidat za predsednika svetovne zveze športa za vse

Janez Sodržnik je edini kandidat za predsednika Mednarodne organizacije športa za vse (Tafisa), ki bo imela volilni del kongresa v petek v Pragi. Sodržnik, nekdanji podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, je zadnji dve leti predsednik Športne unije Slovenije (Šus) in dolgoletni športni funkcionar.

Tafisa, vodilna svetovna organizacija na področju športa za vse, je bila ustanovljena leta 1991 v Franciji. Glavna področja njenega delovanja so mednarodno zastopanje interesov športa za vse, zagotavljanje in usklajevanje programov in dogodkov športa za vse, zagotavljanje okolja za mreženje in nastajanje platform za prenos izkušenj ter podporo razvoju članic.

Članice so tako vladne kot nevladne organizacije, vključno z nacionalnimi in mednarodnimi športnimi zvezami in zvezami na področju športa za vse, nacionalni olimpijski komiteji, ministrstva za zdravje, kulturo, šolstvo, šport, mesta in občine ter različne izobraževalne ustanove.

Sodržnikova vizija je, da Tafisa postane organizacija, ki bo še bolj povezovala globalne partnerje in vodila gibanje športa za vse po vsem svetu s krepitvijo organizacijske stabilnosti in trajnosti. Želi okrepiti njeno vlogo in prepoznavnost mednarodnih dogodkov, ki jih vodi, ter razvoj programov, ki se odzivajo na ključne družbene izzive.

Poleti 2022 je Sodržnik na kongresu v Portorožu prvič kandidiral za predsednika Tafise. Na kongresu je kandidaturo umaknil, predsednik je potem postal Nemec Wolfgang Baumann. Sodržnik pa je v zboru direktorjev Tafise sprejel funkcijo zakladnika za mandat 2022 - 2026.

Sredi decembra 2022 je Sodržnik med tremi kandidati neuspešno kandidiral še za predsednika OKS, ko je Franjo Bobinac postal tretji predsednik v zgodovini.

Nato je bil Sodržnik za predsednika Šusa izvoljen poleti 2024. V prvi polovici leta je imela unija dve skupščini, na dnevnem redu so bile predvsem kadrovske zadeve in s pravniškimi razlagami podprti zapleti, posledice nesoglasij med člani zveze. Na prvi 12. januarja je Sodržnik dobil podporo na glasovanju o svoji zaupnici in ostal predsednik.

Obenem je skupščina potrdila sklepa, s katerima je razrešila njegovo opozicijo v izvršnem in nadzornem odboru. Na drugi marca pa so sprejeli finančni načrt in načrt dela za letos, ko je predvideno okrog milijon evrov prihodkov in odhodkov, pa tudi načrt o prodaji nekaterih nepremičnin.

Sodržnik je tudi član urada razširjenega delnega sporazuma o športu Sveta Evrope. Poleg delovanja v OKS, kjer je bil dva mandata podpredsednik, je bil dolga leta tudi član strokovnega sveta za šport Slovenije in je bil med ključnimi, da je državni zbor 21. september razglasil dan športa za državni praznik.

Na lokalni ravni že več kot 30 let vodi Športno zvezo Ljubljane, med drugim je deloval pri hokejskem in nogometnem klubu Olimpija pa tudi kot začasni krizni predsednik Hokejske zveze Slovenije v času finančnih težav leta 2008. Zanimivo je, da bodo volitve Tafise v Pragi prav na njegov rojstni dan, rojen je bil leta 1964.

Dosedanji predsedniki Tafise (po kronološkem vrsten redu):Wolfgang Baumann (Nemčija), Juho Chang (Južna Koreja), Man-lip Choi (Južna Koreja), Kang-Too Lee (Južna Koreja), Jürgen Palm (Nemčija).