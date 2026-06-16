Smučarski šampion ga je nokavtiral in nato sprožil še ostre besede

Svetovni prvak v slalomu iz leta 1999, nekdanji finski alpski smučar Kalle Palander, se je podal v borilne športe. V posebnem boksarskem obračunu je premagal Aleksija Valavuorija. Dvoboj je bil končan v drugi rundi, po njem pa Palander ni varčeval z besedami. "Začel se mi je smiliti, ko sem v njegovih očeh videl, da ga je strah," je dejal po zmagi.

Kalle Palander in Aleksi Valavuori sta obračun končala že v drugi rundi. Palander je tekmeca poslal na tla, dvoboj pa je bil prekinjen po minuti in 18 sekundah druge runde.

Palander je bil po zmagi za finski Iltalehti zelo neposreden: "Imel sem najboljši občutek v zadnjih dveh tednih. Danes mi je delovalo vse, čeprav je bilo videti grozno. Bilo bi sramotno, če bi tam izgubil. Aleksijevi udarci so bili precej nežni. Kar smilil se mi je, ko sem v njegovih očeh videl, da ga je strah."

Palander tyrmää Valavuoren. Luulin että Valavuorella olisi jotain kamppailukokemusta, mutta oli ihan heittopussi. pic.twitter.com/04voF823Eu — Taisto Tammenlehvä 🐎🐎🐎 (@tositaisto) June 13, 2026

Dvoboj ni bil le obračun dveh naključno izbranih obrazov. Palander in Valavuori se dobro poznata iz finske športno-medijske scene, povezuje pa ju tudi podkast Gämbler’s Cast. Prav zato so bile Palanderjeve besede po nokavtu še toliko bolj ostre.

Palander je ljubiteljem smučanja dobro znan kot svetovni prvak v slalomu iz leta 1999 in zmagovalec slalomskega seštevka svetovnega pokala v sezoni 2002/03. V svetovnem pokalu je zbral 14 zmag in 30 uvrstitev na stopničke.

"Bil sem kot otrok. Popolna razvalina."

Valavuori, ki je v karieri deloval kot televizijski voditelj, športni menedžer in podjetnik, povezan pa je bil tudi s košarko, po porazu ni iskal izgovorov. Priznal je, da se mu je v ringu podrl načrt: "Vse, kar sem treniral, je izginilo. Bil sem kot otrok. Popolna razvalina. Še nikoli nisem imel po dveh rundah na sparingu tako mehkih nog. Kalle je bil preprosto prekleto boljši. Nisem mu mogel slediti."

Po dvoboju so Valavuorija vprašali tudi, kdaj se bo spet boril, a jasnega odgovora ni imel. Izzivalcev naj bi bilo dovolj, naslednji dvoboj pa za zdaj še ni določen.