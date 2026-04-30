Avtor:
STA

Četrtek,
30. 4. 2026,
23.27

Osveženo pred

54 minut

Ana Tofant Sara Tokić Katarina Stražar Namizni tenis

Ekipno SP v namiznem tenisu (London 2026)

Slovo Slovenk na SP v Londonu

Sara Tokić | Sara Tokić je poskrbela za edino točko Slovenije proti Srbiji. | Foto Jure Makovec / NTZS

Sara Tokić je poskrbela za edino točko Slovenije proti Srbiji.

Foto: Jure Makovec / NTZS

Slovenska ženska namiznoteniška reprezentanca je v 3. krogu ekipnega svetovnega prvenstva v Londonu doživela še drugi poraz. Po Tajski jo je s 3:1 v skupini 8 premagala še Srbija, tako da so izbranke Vesne Ojsteršek tekmovanje končale z zmago proti Beninu v drugem krogu.

Bojan Tokić London
Sportal Slovenci do druge zmage na svetovnem prvenstvu

Po sredinem maratonskem obračunu med Srbijo in Tajsko, ki so ga s 3:2 dobile Srbkinje, bi morale slovenske namiznoteniške igralke za uvrstitev v izločilne boje v zadnji tekmi skupine zmagati najmanj s 3:1. Toda že prvi dvoboj se ni začel po njihovih željah, saj je bila 26-letna Sabina Šurjan, 129. igralka sveta, ki je bila najzaslužnejša za zmago Srbije proti Tajski, precej boljša od Ane Tofant.

V drugem dvoboju je znova navdušila Sara Tokić, ki je proti izkušeni Aneti Maksuti slavila s 3:0. Začetek prvega niza je bil odličen, saj je Novogoričanka povedla z 8:2. Čeprav se ji je nasprotnica približala na dve točki zaostanka (6:8), njena zmaga ni bila vprašljiva. Veliko bolj izenačen je bil drugi niz. Na osmi točki sta bili tekmovalki še izenačeni, v končnici pa je Tokić z delnim izidom 3:0 dobila tudi drugi niz. V tretjem je že pred končnico vodila z 9:5 in podaljšala upanje za slovensko izbrano vrsto.

Katarina Stražar je proti najbolje uvrščeni srbski igralki na svetovni lestvici Izabeli Lupulescu zapravil zaključno žogico za zmago v prvem nizu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Vprašanje je, kako bi se dvoboj nadaljeval, če bi Katarina Stražar proti najbolje uvrščeni srbski igralki na svetovni lestvici Izabeli Lupulescu (91.) izkoristila zaključno žogico pri izidu 11:10. Drugi niz je minil v znamenju Lupulescu, v tretjem pa je tudi Mengšanka pokazala svojo kakovost. Nato pa je Lupulescu v četrtem nizu povedla s 5:1 in tekmo mirno pripeljala do konca.

Dvoboj med Tokić in Šurjan tako ni odločal o ničemer več. Mlada Slovenka je bila najbližje vsaj častnemu nizu v drugem, ko je ubranila tri zaključne žogice in nato sama prišla do ene, a je ni izkoristila.

Srbija je v skupini 8 osvojila prvo mesto, druga je bila Tajska, ki je v zadnjem krogu s 3:0 premagala Benin. Slovenija je skupinski del tekmovanja končala na tretjem mestu.

SLOVENIJA : SRBIJA 1:3

Ana Tofant - Sabina Šurjan 0:3 (-3, -4, -5)
Sara Tokić - Aneta Maksuti 3:0 (6, 8, 7)
Katarina Stražar - Izabela Lupulescu 1:3 (-12, -6, 8, -4)
Sara Tokić - Sabina Šurjan 0:3 (-4, -11, -7)

