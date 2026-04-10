Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
10. 4. 2026,
18.10

10 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
vaterpolo

Petek, 10. 4. 2026, 18.10

10 minut

Svetovni pokal divizije 2

Slovenski vaterpolisti na Malti do prve zmage

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Vaterpolo žoga splošna | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Slovenska vaterpolska reprezentanca je na svetovnem pokalu divizije 2 na Malti dosegla prvo zmago. Na tekmi za razvrstitev med 17. in 24. mestom je premagala Veliko Britanijo s 13:10.

Slovenska vrsta se je na Malti po porazih proti Nemcem, Slovakom in Gruzijcem znašla v bojih za uvrstitev med 17. in 24. mestom. Izbranci slovenskega selektorja Mirka Vičevića so tekme za razvrstitev začeli s prvo zmago v tem tekmovanju, potem ko so bili boljši od Britancev.

Britanci so prvo četrtino dobili z 2:0, prvi slovenski gol na tekmi pa je dosegel Nace Štromajer v tretji minuti druge četrtine. Prav v tej so Slovenci zaigrali precej bolje in ta del igre dobili s 5:1. Ob Štromajerju, ki je v drugem delu igre dodal še en gol, sta se med strelce vpisala še Aljaž Troppan, ki je prav tako zadel dvakrat, in Matija Čanč.

V tretji četrtini so se slovenski vaterpolisti še nekoliko odlepili od tekmecev z Otoka, Marcel Lipnik, Čanč in David Berić so povišali na 8:4, pred zadnjim delom igre pa vodili z 8:5.

Čanč je v tem hitro spet Slovenijo odpeljal na +4, kar je bil dovolj velik zalogaj za zadnje minute. V teh se je pri Sloveniji med strelce vpisal še Enej Potočnik, ki je zadel še dvakrat, še en gol pa je dodal Štromajer.

Slovence v soboto ob 13. uri čaka boj s Kazahstanom. Zmagovalec te tekme bo igral za končno 17. mesto, poraženec pa za 19. Tekmeca tam bosta iz para Singapur - Poljska.

Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Do 720 € prihranka s paketi Naj

