Četrtek, 2. 7. 2026, 20.40
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Kadetsko EP v judu
Slovenski upi v judu bronasti na mešani ekipni tekmi
Slovenska judo reprezentance je na kadetskem evropskem prvenstvu na Kanarskih otokih osvojila še bronasto kolajno na mešani ekipni tekmi.
Pred tem je posamični del EP končala s tremi zlatimi, srebrno kolajno in petim mestom ter dvema sedmima mestoma. S tem je bila v skupnem reprezentanc prva.
Slovenija je na poti do odličja na mešani ekipni tekmi premagala Bolgarijo in Poljsko. V odločilnem obračunu za tretje mesto je po dramatičnem razpletu ugnala še Avstrijo. To je prva slovenska ekipna medalja na kadetskih EP.