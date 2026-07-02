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Avtor:
STA

Četrtek,
2. 7. 2026,
20.40

Osveženo pred

1 ura, 36 minut

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Natisni članek
judo

Četrtek, 2. 7. 2026, 20.40

1 ura, 36 minut

Kadetsko EP v judu

Slovenski upi v judu bronasti na mešani ekipni tekmi

Avtor:
STA

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Judo, splošna | Foto Daniel Novakovič/STA

Foto: Daniel Novakovič/STA

Slovenska judo reprezentance je na kadetskem evropskem prvenstvu na Kanarskih otokih osvojila še bronasto kolajno na mešani ekipni tekmi.

Pred tem je posamični del EP končala s tremi zlatimi, srebrno kolajno in petim mestom ter dvema sedmima mestoma. S tem je bila v skupnem reprezentanc prva.

Slovenija je na poti do odličja na mešani ekipni tekmi premagala Bolgarijo in Poljsko. V odločilnem obračunu za tretje mesto je po dramatičnem razpletu ugnala še Avstrijo. To je prva slovenska ekipna medalja na kadetskih EP.

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