Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Ž. L., STA

Sreda,
1. 7. 2026,
20.50

Osveženo pred

34 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
judo Ilariia Tsurkan

Sreda, 1. 7. 2026, 20.50

34 minut

Kadetsko EP v judu

Slovenski upi navdušili na EP: tri zlata in eno srebrno odličje

Avtorji:
Ž. L., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Ilariia Tsurkan | Ilariia Tsurkan | Foto Judo zveza Slovenije

Ilariia Tsurkan

Foto: Judo zveza Slovenije

Slovenska judo reprezentanca je na kadetskem evropskem prvenstvu na Kanarskih otokih posamični del prvenstva končala s tremi zlatimi medaljami, eno srebrno medaljo, enim petim mestom in dvema sedmima mestoma, kar je Slovenijo v skupnem seštevku reprezentanc uvrstilo na prvo mesto.

Metka Lobnik, EP Tbilisi 2026
Sportal Slovenka je osvojila novo veliko koajno

Naslove kadetskih evropskih prvakov so osvojili Ilariia Tsurkan v kategoriji do 63 kilogramov, Neža Hladnik v kategoriji do 70 kilogramov in Aleks Krivec v kategoriji do 81 kilogramov. Srebrno medaljo je v kategoriji do 57 kilogramov osvojila Zarja Mastnak.

Lepe dosežke so dopolnili še Maks Čebulj s petim mestom v kategoriji do 81 kilogramov ter Val Berglez Kos v kategoriji do 90 kilogramov in Gal Frangež v kategoriji nad 90 kilogramov, ki sta osvojila sedmi mesti.

Nace Herkovič
Sportal Nace Herkovič in Kaja Schuster izpadla v osmini finala
David Štarkel
Sportal David Štarkel na Kitajskem do sedmega mesta
judo Ilariia Tsurkan
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.