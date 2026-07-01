Slovenski upi navdušili na EP: tri zlata in eno srebrno odličje

Slovenska judo reprezentanca je na kadetskem evropskem prvenstvu na Kanarskih otokih posamični del prvenstva končala s tremi zlatimi medaljami, eno srebrno medaljo, enim petim mestom in dvema sedmima mestoma, kar je Slovenijo v skupnem seštevku reprezentanc uvrstilo na prvo mesto.

Naslove kadetskih evropskih prvakov so osvojili Ilariia Tsurkan v kategoriji do 63 kilogramov, Neža Hladnik v kategoriji do 70 kilogramov in Aleks Krivec v kategoriji do 81 kilogramov. Srebrno medaljo je v kategoriji do 57 kilogramov osvojila Zarja Mastnak.

Lepe dosežke so dopolnili še Maks Čebulj s petim mestom v kategoriji do 81 kilogramov ter Val Berglez Kos v kategoriji do 90 kilogramov in Gal Frangež v kategoriji nad 90 kilogramov, ki sta osvojila sedmi mesti.