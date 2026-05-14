Slovenski tekvondoisti končali nastope na EP

Slovenski tekvondoisti so z zadnjim današnjim nastopom končali evropsko prvenstvo, ki je od ponedeljka potekalo v nemškem Münchnu. Zmago je dosegla Nika Rudolf v kategoriji do 73 kg, vsi ostali slovenski tekmovalci so končali po prvi borbi.

Slovenske nastope je v ponedeljek odprl Ivan Trajković. V kategoriji nad 87 kg je v svojem devetem nastopu na EP v prvem krogu izgubil z visokoraslim Poljakom Zbigniewom Jablonskim.

V torek je Domen Molj, od katerega se je v slovenskem taboru največ pričakovalo, kot šesti nosilec nastopil v kategoriji do 58 kg. V prvem krogu je bil prost, a nato moral kljub agresivnemu pristopu priznati premoč Turku Enesu Kaplanu. Ta je bil od Slovenca boljši že v polfinalu EP do 21 let leta 2024.

V sredo so sledili trije slovenski nastopi. Nika Rudolf je v prvem krogu premagala Ukrajino Renato Podoljan, nato pa je bila v drugem krogu oziroma četrtfinalu previsoka ovira prva nosilka iz Belgije Sarah Charri.

Ožbolt Molj je v prvem krogu v selekciji do 63 kg izgubil proti Bolgaru Stanislavu Mitkovu, Patrik Divkovič pa v kategoriji do 87 kg s Špancem Sergiom Troitinom.

Slovenske borbe na tatamijih je danes zaključil še Aljaž Miklavčič v kategoriji do 54 kg. V prvi borbi ga je ugnal Azerbajdžanec Sajad Dadašov.

EP v Münchnu se bo z zadnjimi borbami končalo danes.