Slovenski spustaši v Banjaluki za svetovne naslove

Banjaluka bo od srede do sobote gostila svetovno prvenstvo kajakašev in kanuistov na divjih vodah v spustu. Nastopilo bo tudi osem slovenskih reprezentantov, med njimi tudi večkratni evropski in svetovni prvaki Nejc Žnidarčič, Anže Urankar in Simon Oven, so sporočili iz Kajakaške zveze Slovenije.

Že v sredo se bodo tekmovalci pomerili v klasičnem spustu. V petek so na sporedu kvalifikacije sprinta na divjih vodah, v soboto pa se bo prvenstvo končalo s posamičnimi finalnimi preizkušnjami in ekipnimi tekmami v sprintu na divjih vodah.

Nejcu Žnidarčiču, Anžetu Urankarju in Simonu Ovnu se bo v kajaku pridružil tudi Tjaš Til Kupsch, ženski del reprezentance pa sestavljajo Ana Šteblaj, Hana Bedernjak, Maša Simončič in debitantka na članskih prvenstvih Ajda Peceli Janežič.

V četrtek bo na sporedu tudi tekmovanje veteranov, kjer bo na startu devet Slovencev, so še zapisali pri KZS, med njimi Simon Hočevar, Jože Hafner, Đorđe Mihajlović, Matej Brecelj, Marjan Zgonc, Matjaž Avšič, Borut Tuma, Dag Flajs in Bogdan Preskar.