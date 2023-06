Slovenski sabljači brez možnosti proti Italijanom

Slovenski sabljači so na evropskih igrah v Krakovu na ekipni tekmi v sablji po pričakovanju izgubili prvi dvoboj. V osmini finala so Petra Krajnca, Lovra Fijavža Bačovnika in Teia Žorža Zavirška prepričljivo premagali olimpijski podprvaki Italijani, ki so dobili vseh devet posamičnih obračunov.