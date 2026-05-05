Darko Jorgić Darko Jorgić Deni Kožul Bojan Tokić Namizni tenis

Torek, 5. 5. 2026, 22.27

49 minut

Namizni tenis, ekipno SP, London

Slovenski namiznoteniški igralci nemočni proti Nemcem

Darko Jorgić | Darka Jorgića je premagal njegov nekdanji klubski kolega Patrick Franziska. | Foto Aleš Fevžer

Darka Jorgića je premagal njegov nekdanji klubski kolega Patrick Franziska.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenska namiznoteniška reprezentanca je izpadla v šestnajstini finala svetovnega ekipnega prvenstva v Londonu. Boljša je bila Nemčija s 3:0 v zmagah.

Slovenci so v skupinskem delu zaostali za Španijo, a se v izločilne boje uvrstili kot ena izmed najboljših šestih drugouvrščenih zasedb. Vseeno je to pomenilo, da jih za napredovanje v osmino finala čaka zahteven tekmec.

Nemčija se je izkazala za previsoko oviro. Benedikt Duda, Patrick Franziska in Dang Qui so po vrsti premagali Denija Kožula, Darka Jorgića in Bojana Tokića ter ekspresno končali slovenske upe na uvrstitev med najboljših 16.

Prvi dvoboj je bil zelo izenačen, a je Duda, 13. na lestvici ITTF, unovčil izkušnje in vse tri nize proti Kožulu dobil v tesnih končnicah. V prvem je celo izničil zaostanek s 3:7 in dobil osem od zadnjih devetih točk. Nato je niza dobil še z 12:10 in 11:7.

Drugi je za mizo v OVO Areni v Londonu stopil 14. igralec sveta Jorgić proti Franziski (17. ITTF), sicer nekdanjemu soigralcu pri Saarbrücknu. V prvem nizu je imel že prednost 5:0, a je v tesni končnici ostal praznih rok (12:14).

Drugega je dobil celo z 11:1, a nato tretjega znova izgubil (8:11). Tudi v četrtem je bil boljši 17. igralec svetovne lestvice (8:11).

Bojan Tokić v zadnjem obračunu ni imel možnosti proti nekdanjemu evropskemu prvaku (2022) in trenutno desetemu igralcu lestvice ITTF, Dangu Quiju.

Nemec je nize osvojil na šest, osem in še enkrat osem točk ter potrdil zmago za favorizirano reprezentanco.

Prvenstvo se bo z izločilnimi dvoboji nadaljevalo do nedelje, ko bo znan prvak. Naslov branijo Kitajci, ki so neporaženi od leta 2001, a so na tem SP že dvakrat izgubili v skupinskem delu tekmovanja.

