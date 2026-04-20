Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Ponedeljek,
20. 4. 2026,
12.01

26 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Košarka na vozičkih Parasport Slovenia

Ponedeljek, 20. 4. 2026, 12.01

26 minut

Liga NLB Wheel

Slovenski košarkarji na vozičkih v finale regionalne lige

Avtor:
R. Sp.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Foto Liga NLB Wheel

Ekipa Parasport Slovenia se je uvrstila v finale.

Foto: Liga NLB Wheel

Parasport Slovenia in KKI Vrbas Banja Luka se bosta 23. maja ob 19. uri v Hali Tivoli v Ljubljani pomerila za naslov prvaka 18. sezone Regionalne košarkarske lige NLB Wheel. Obe ekipi sta si finale priigrali z zmagama v polfinalu turnirja v Banja Luki, so sporočili iz Zveze za šport invalidov Slovenije.

V prvem polfinalnem obračunu v Banja Luki sta se pomerila Parasport Croatia in Parasport Slovenia. Po izenačeni prvi četrtini (16:16) je aktualni prvak lige, Parasport Sloveia, drugo četrtino dobil z 10:21 in na odmor odšel s prednostjo 26:37. Pred zadnjo četrtino je ekipa trenerja Žige Kobaševiča vodila z 42:47.

Parasport Croatia se je v 31. minuti približala na 44:47, a je Parasport Slovenia v 38. minuti pobegnila na 48:58 in dokončno odločila srečanje. Končni rezultat je bil 52:62. Najboljši strelec za Parasport Croatia je bil Ademir Demirović s 17 točkami, pri Parasport Slovenia pa so izstopali Enis Musić (16 točk), Nicola Favretto (13 točk) in Milan Slapničar (13 točk).

"Za nami je zelo zahtevna tekma. Vemo, da ima Parasport Croatia izjemno kakovostne posameznike. Odigrali smo dobro tekmo, še posebej pa me veseli obramba. Prejeli smo 52 točk, kar je v skladu z našimi principi igre. Držali smo se dogovorov in zasluženo napredovali v finale. Vse navijače vabim v Halo Tivoli – v soboto, 23. maja, ob 19. uri igramo finale proti KKI Vrbas," je po koncu povedal trener, Žiga Kobaševič. 

Liga NLB Wheel poteka že 18. sezono. V njej tekmuje šest klubov iz štirih držav: KIK Zmaj, KKI Vrbas in KIK Una Sana (vsi iz Bosne in Hercegovine), Parasport Croatia (Hrvaška), KK OSI Paramont (Črna gora) in Parasport Slovenia. Po rednem delu, ki je vključeval štiri turnirje med novembrom in marcem, je sledil polfinale. O končnih uvrstitvah bodo ekipe odločale 23. maja v Hali Tivoli. Naslov brani ekipa Parasport Slovenia.

Košarka na vozičkih Parasport Slovenia
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Paketi NEO

