Veselja Hočevarja po osvojenem naslovu prvaka:

Žiga Lin Hočevar, Luka Božič in Benjamin Savšek pišejo zgodovino slovenskega kajaka in kanuja na divjih vodah, potem ko so se si trije uvrstili na stopničke in s tem poskrbeli za fenomenalni slovenski uspeh. Sploh pa je za veliko presenečenje poskrbel šele 16-letni Žiga Lin Hočevar, ki je postal evropski prvak. Ta po zmagoslavju sploh ni mogel verjeti, kaj je dosegel. Ob tem sta mu športno čestitala starejša kolega Luka Božič in Benjamin Savšek.

Veliko razočaranje za slovenska dekleta

Med Slovenkami so v kanuju nastopile Lea Novak, Alja Kozorog in Eva Alina Hočevar. Najbližje finalu je bila Eva Alina Hočevar, ki po ponesrečenem nastopu ni mogla skriti razočaranja. Na koncu je tekmovanje končala na 16. mestu. Na progi je bilo preveč napak oziroma dotikov, kar jo je na koncu ostalo finalnega nastopa, kjer bo tekmovalo 12 najboljših kanuistk

Sicer se je počutila dobro

"Zagotovo sem razočarana. Najbolj boli, ker sta bila dva dotika povsem brez potrebe. Finale sem zgrešila za pol sekunde ali 60 stotink. Ko se to zgodi doma, zelo boli. Sploh po vožnji, ki je bila sicer kontrolirana in zelo suverena. Počutila sem se dobro, morda sem bila nekoliko nerodna. Zagotovo si ne bi smela privoščiti treh dotikov," je po kvalifikacijski vožnji povedala Eva Alina Hočevar.

Alji Kozorog se je vožnja povsem ponesrečila. Foto: Nebojša Radović Lea Novak je kvalifikacije končala na 20. mestu. Tudi ona bi se lahko uvrstila v finale, če ne bi naredila dveh dotikov na progi. Alji Kozorog pa se je nastop povsem ponesrečil, saj se je v zgornjem delu proge prevrnila in izpustila tri vrata, s tem pa je bilo sanj o dobrem nastopu konec. Tekmovanje je končala na 35. mestu.

Po posamičnih finalnih vožnjah so na sporedu še ekipne vožnje, kjer po včerajšnjem zlatu naših kajakašic, lahko tudi naše kanuistke in kanuisti računajo na visoka mesta. Ženske bodo začele ob 15.35, moški pa ob 16.04.

