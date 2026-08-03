Slovenska reprezentantka v triatlonu Tjaša Vrtačič je navdušila na tekmi svetovnega pokala v Riu de Janeiru. Osvojila je peto mesto in s tem poskrbela za enega najboljših rezultatov kariere. Tako visoka in odmevna uvrstitev ji je prinesla tudi dragocene točke v boju za nastop na olimpijskih igrah v Los Angelesu (2028), zato je njeno zadovoljstvo, podobno velja tudi za Triatlonsko zvezo Slovenije, še toliko večje.

Slovenska triatlonka Tjaša Vrtačič se je izkazala na tekmi svetovnega pokala. V brazilskem velemestu Rio de Janeiro, ki je pred desetimi leti gostilo olimpijske igre, je zaostala le za štirimi tekmicami.

Temelje za vrhunski dosežek je postavila že v plavalnem delu. Kljub razburkanemu oceanu je brez večjih težav ostala v stiku z najboljšimi in se priključila vodilni skupini na kolesu. Na nezahtevni kolesarski progi je vozila zrelo in preudarno ter si prihranila dovolj moči za zaključni tek. O tem, kako se je izkazala v kolesarskem delu, priča dovolj zgovorno podatek, da je bila Vrtačič najhitrejša kolesarka dneva.

"Ena tistih tekem, kjer se ti res vse poklopi"

Tjaša Vrtačič je za zmagovalko zaostaja le 14 sekund. Foto: Triatlonska zveza Slovenije Odločitev o najvišjih mestih je padla šele v zaključnih metrih teka. Večino tekaškega dela je bila Tjaša v ospredju skupaj s petimi tekmovalkami, približno 500 metrov pred ciljem pa ji je ob odločilnem pospeševanju zmanjkalo nekaj moči za boj za stopničke. Na koncu je osvojila peto mesto.

Razlike na vrhu so bile izjemno majhne. Zmagovalka je bila od najbližje zasledovalke hitrejša le za sekundo, takšna razlika pa je bila tudi med drugo in tretjo tekmovalko. Slovenska junakinja dneva v Braziliji je za najboljšo tekmovalko zaostala le 14 sekund. Po tekmi je povedala: "To je bila ena tistih tekem, kjer se ti res vse poklopi. Plavanje v razburkanem oceanu mi ni povzročalo preveč težav in sem se z lahkoto priključila prvi skupini na kolesu. Sledilo je precej kontrolirano kolo na nezahtevni trasi, kjer mi je uspelo prihraniti moči za tekaški del, ki pa sem ga skoraj v celoti odtekla v ospredju s petimi sotekmovalkami. Nekje 500 metrov pred ciljem mi je pri zadnjem pospeševanju zmanjkalo moči, da bi se lahko borila za stopničke. Vseeno sem res vesela rezultata, predvsem pa zelo pomembnih točk, ki štejejo za kvalifikacije na olimpijske igre," je iz Brazilije sporočila 26-letna kamniška triatlonka.

Peto mesto na tekmi svetovnega pokala predstavlja nov mejnik v karieri slovenske reprezentantke in odlično popotnico za nadaljevanje sezone, v kateri bo lovila nove vrhunske rezultate in pomembne kvalifikacijske točke za olimpijske igre, ki jih bo leta 2028 gostil Los Angeles.