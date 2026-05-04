"Kako spraviti Nemce domov? Formula je vedno ista."

Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca je po zadnjih obračunih skupinskega dela dobila tekmeca v prvem krogu ekipnega svetovnega prvenstva v Londonu. To bo Nemčija, ki je v skupini 2 zasedla tretje mesto. Tekma bo v torek ob 20.30.

Najboljših sedem reprezentanc na svetovni lestvici in domača Anglija so svoje tekme skupinskega dela odigrale šele v soboto in nedeljo, zato so žreb opravili šele po zadnjih tekmah tretjega kroga. Čeprav so se reprezentance borile le za nosilna mesta pred glavnim delom žreba, v katerem nastopa 32 najboljših ekip, med njimi tudi Slovenija, je že v soboto najbolj odmeval poraz Kitajske.

Šokanten poraz Kitajske

Svetovni prvaki so proti Južni Koreji izgubili z 1:3, kar je bil njihov prvi poraz po 25 letih prevlade. Dan pozneje je Kitajsko s 3:2 premagala še Švedska, tako da je v skupini zasedla šele tretje mesto - za Švedsko in Južno Korejo ter pred Anglijo.

V skupini 2 je prvo mesto brez poraza osvojila Francija, druga je bila Japonska, tretja Nemčija in četrti Tajvan. Vse tri zadnje reprezentance so imele po eno zmago in dva poraza.

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Nemčija? Boljšega žreba nismo mogli pričakovati.

Žreb je izbrancem Andreje Ojsteršek Urh, ki so v skupini 5 zasedli drugo mesto za Španijo ter pred Češko in Bahrajnom, namenil Nemčijo. Ta je v skupini 2 premagala Japonsko s 3:2, izgubila pa proti Franciji z 1:3 in z enakim izidom še proti Tajvanu.

"Boljšega žreba kot drugouvrščeni v skupini nismo mogli pričakovati, ampak mislim, da lahko, če bomo vsi trije igrali dobro, presenetimo tudi Nemce. Vemo, da imamo še rezerve. Po drugi strani pa je igrati proti Nemčiji na svetovnem prvenstvu nekaj posebnega," je žreb za slovensko namiznoteniško zvezo ocenil najboljši slovenski igralec Darko Jorgić.

"Če pokažemo res dobro igro, so Nemci premagljivi, vendar imajo zelo močno ekipo. Imajo kakovostne igralce na vseh položajih, zato jih bo težko premagati, a vseeno gledam na razplet pozitivno," je z mešanimi občutki še dejal Hrastničan.

V preteklosti so se slovenski in nemški namiznoteniški igralci že srečevali na največjih tekmovanjih, vedno pa se je tehtnica nagnila na nemško stran.

Deni Kožul Foto: worldtabletennis.com

"Kako spraviti Nemce domov? Formula je vedno ista."

"Kako spraviti Nemce domov? Formula je vedno ista - Darko dve točki, potem pa imamo še tri tekme. Najverjetneje Deni dve in Bojan ena in če se vse poklopi, je to že skoraj kot kolajna. V zgodovini dvobojev smo bili že nekajkrat zelo blizu," pa je o naslednjem tekmecu povedala selektorica Ojsteršek Urh.

Moti pa jo, da od četrtkove tekme z Bahrajnom njeni izbranci nimajo najboljših pogojev za trening: "S tem imajo težave tudi druge reprezentance, vendar nam je v nedeljo uspelo dvakrat trenirati. Vzdušje po žrebu pa je bilo spet polno pozitivnega adrenalina."

