Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca je v 3. krogu skupine 5 na ekipnem svetovnem prvenstvu v Londonu prišla še do svoje druge zmage. S 3:0 je premagala Bahrajn in v svoji skupini osvojila drugo mesto. Ali bo to dovolj za neposredno uvrstitev med 32 najboljših, bo znano po petkovem dopoldanskem 3. krogu v štirih predtekmovalnih skupinah.

Čeprav je v prvem dvoboju najboljši igralec Bahrajna Rašed Rašed, 413. na svetovni lestvici ITTF, namučil Denija Kožula, zmaga izbrancev Andreje Ojsteršek Urh ni bila vprašljiva. Prvi niz je 28-letni Rašed sicer gladko dobil, a mu je že v drugem leto dni starejši Logatčan prepustil le tri točke. Toda v tretjem nizu se je Bahrajnčan spet vrnil v igro in izkoristil svojo drugo zaključno žogico. Četrti niz je znova pripadel Kožulu, ki je v odločilnem petem nizu po izenačenju na 4:4 tekmecu pobegnil na 7:4 in na koncu le strl njegov odpor.

Najmlajši igralec Bahrajna, 17-letni Mohamed Alali, je imel proti najboljšemu slovenskemu igralcu na svetovni lestvici ITTF Darku Jorgiću veliko težav z vračanjem servisa. Predvsem to velja za prvi in tretji niz, v drugem pa je še vodil s 6:4, vendar je bilo nadaljevanje v znamenju Hrastničana.

Prvi niz se za Bojana Tokića proti levorokemu Mohamedu Salehu ni začel obetavno, saj je 531. igralec svetovne lestvice povedel z 8:4 in imel tudi štiri zaključne žogice. Ko pa je bilo treba, izkušeni Novogoričan ni več izgubil točke. V drugem nizu je bilo zadnje izenačenje pri izidu 5:5, v tretjem pa pri 4:4, oba pa je zanesljivo dobil Tokić.

Selektorica: Prva tekma v dvoboju je vedno lahko negotova

"Tako kot sem rekla, SP je SP in prva tekma v dvoboju je vedno lahko negotova. Čeprav je Rašed precej slabše uvrščen na svetovni lestvici, ima določeno kakovost. Težava pri mizah, na katerih igramo v Londonu, je, da Deni na eni strani ne more uporabljati svojih servisov z visokim izmetom, ker so luči postavljene tako, da ga zaslepijo. Ampak na koncu je zmagal in to je najpomembnejše, medtem ko Darko in Bojan nista imela večjih težav," je zmago za namiznoteniško zvezo Slovenije komentirala slovenska selektorica.

Ker Češka ni presenetila Španije, ki je zmagala s 3:1, je slovenska moška izbrana vrsta v skupini 5 osvojila drugo mesto. Med 32 najboljših so se že uvrstili zmagovalci skupin od 3 do 16 ter osem reprezentanc iz skupin 1 in 2 - Kitajska, Švedska, Južna Koreja, Anglija, Francija, Japonska, Nemčija in Tajvan, ki tekmovanje začenjajo šele v soboto.

Preostala mesta bo zapolnilo še šest najboljših drugouvrščenih ekip, ki se bodo prav tako neposredno uvrstile med 32 najboljših in jim ne bo treba igrati predkroga. Če pa se slovenski reprezentanci ne bo izšlo za neposredno uvrstitev, bo ob 17. uri igrala predkrog. Tekmec bo znan šele po koncu skupinskega dela tekmovanja.

