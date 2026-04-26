Slovenska cheerleading reprezentanca svetovni podprvak

Slovenska cheerleading reprezentanca je na svetovnem prvenstvu ICU v Orlandu poskrbela za izjemen dosežek. V kategoriji ženskih cheerleading ekip so dekleta z izjemno energijo, natančnostjo in borbenostjo osvojila srebrno medaljo in se tako okitila z nazivom svetovnih podprvakinj, so sporočili iz Cheer zveze Slovenije.

Že prvi tekmovalni dan so Slovenke nakazale, da so odlično pripravljene na največji izziv sezone. S samozavestnim nastopom so si priborile tretje mesto po polfinalu, kar jih je postavilo v odlično izhodišče pred finalnim nastopom.

V velikem finalu pa so dekleta prikazala še boljšo predstavo. Z izjemno izvedbo, brez večjih napak in z izrazito ekipno energijo so prepričale sodnike ter napredovale za eno mesto. Končno drugo mesto na svetu ne predstavlja le vrhunskega rezultata dneva, temveč tudi največji uspeh v zgodovini Slovenije v tej kategoriji.

Ekipa je trenirala pod vodstvom glavnega trenerja Matevža Remškarja ter pomočnic Loti Obal in Vanje Potočnik Leben.