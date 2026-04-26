Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Osveženo pred

18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Slovenska cheerleading reprezentanca

Nedelja, 26. 4. 2026, 11.57

Svetovni podprvaki

Slovenska cheerleading reprezentanca svetovni podprvak

Cheerleading | Fotografija je simbolična. | Foto Guliverimage

Slovenska cheerleading reprezentanca je na svetovnem prvenstvu ICU v Orlandu poskrbela za izjemen dosežek. V kategoriji ženskih cheerleading ekip so dekleta z izjemno energijo, natančnostjo in borbenostjo osvojila srebrno medaljo in se tako okitila z nazivom svetovnih podprvakinj, so sporočili iz Cheer zveze Slovenije.

Že prvi tekmovalni dan so Slovenke nakazale, da so odlično pripravljene na največji izziv sezone. S samozavestnim nastopom so si priborile tretje mesto po polfinalu, kar jih je postavilo v odlično izhodišče pred finalnim nastopom.

V velikem finalu pa so dekleta prikazala še boljšo predstavo. Z izjemno izvedbo, brez večjih napak in z izrazito ekipno energijo so prepričale sodnike ter napredovale za eno mesto. Končno drugo mesto na svetu ne predstavlja le vrhunskega rezultata dneva, temveč tudi največji uspeh v zgodovini Slovenije v tej kategoriji.

Ekipa je trenirala pod vodstvom glavnega trenerja Matevža Remškarja ter pomočnic Loti Obal in Vanje Potočnik Leben.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
