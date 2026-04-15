Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
15. 4. 2026,
12.39

Osveženo pred

1 ura, 10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Kaja Schuster judo

Sreda, 15. 4. 2026, 12.39

1 ura, 10 minut

Judo, evropsko prvenstvo, Tbilisi

Slovenka zaradi bolezni tik pred zdajci ostala brez evropskega prvenstva

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Kaja Schuster | Foto Darko Petelinšek/JZS

Foto: Darko Petelinšek/JZS

V Tbilisiju se bo v četrtek začelo letošnje evropsko prvenstvo v judu. Med nastopajočimi ne bo Kaje Schuster, ki je tik pred potjo v Gruzijo zaradi bolezni odpovedala nastop na prvenstvu za nazive najboljših na stari celini.

Kaja Kajzer
Sportal Gregor Brod: Res zadovoljni bomo samo s kolajno

Skupaj bo nastopilo 11 slovenskih judoistov. Že v četrtek se bosta v najlažji moški kategoriji predstavila Gal Blažič in David Štarkel.

V petek bodo v ženski kategoriji na tatami stopile mladi Jevgenija Gajić in Nika Tomc v kategoriji do 73 kg ter Kaja Kajzer in Leila Mazouzi do 63 kg. V moški se bosta med tekmovalci do 73 kg predstavila Urh Ogrizek in Martin Hojak.

V soboto bo med ženskami do 70 kg tekmovala tudi Nika Koren. V moški kategoriji do 81 kg nastop čaka še Naceta Herkoviča. V nedeljo bo tekmovala še Metka Lobnik, tretja nosilka kategorije do 78 kg.

Kaja Schuster judo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Paketi NEO

