Slovenka zaradi bolezni tik pred zdajci ostala brez evropskega prvenstva

V Tbilisiju se bo v četrtek začelo letošnje evropsko prvenstvo v judu. Med nastopajočimi ne bo Kaje Schuster, ki je tik pred potjo v Gruzijo zaradi bolezni odpovedala nastop na prvenstvu za nazive najboljših na stari celini.

Skupaj bo nastopilo 11 slovenskih judoistov. Že v četrtek se bosta v najlažji moški kategoriji predstavila Gal Blažič in David Štarkel.

V petek bodo v ženski kategoriji na tatami stopile mladi Jevgenija Gajić in Nika Tomc v kategoriji do 73 kg ter Kaja Kajzer in Leila Mazouzi do 63 kg. V moški se bosta med tekmovalci do 73 kg predstavila Urh Ogrizek in Martin Hojak.

V soboto bo med ženskami do 70 kg tekmovala tudi Nika Koren. V moški kategoriji do 81 kg nastop čaka še Naceta Herkoviča. V nedeljo bo tekmovala še Metka Lobnik, tretja nosilka kategorije do 78 kg.