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Avtor:
R. P.

Petek,
26. 6. 2026,
21.57

Osveženo pred

31 minut

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orientacijski tek Brina Kölner EYOC 2026

Petek, 26. 6. 2026, 21.57

31 minut

Evropsko mladinsko prvenstvo v orientacijskem teku (EYOC 2026)

Slovenka Brina Kölner mladinska evropska prvakinja v orientacijskem teku

Avtor:
R. P.

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Brina Kölner | Brina Kölner je evropska mladinska prvakinja v orientacijskem teku. | Foto EYOC 2026

Brina Kölner je evropska mladinska prvakinja v orientacijskem teku.

Foto: EYOC 2026

Na evropskem mladinskem prvenstvu v orientacijskem teku EYOC 2026, ki poteka v Novi Gorici, je Brina Kölner v četrtek navdušila s 6. mestom v sprintu, dan pozneje pa se je vpisala v zgodovino! Osvojila je naslov evropske mladinske prvakinje na dolgi razdalji v kategoriji Ž18, kar je največji dosežek slovenskega orientacijskega teka v zgodovini evropskih mladinskih prvenstev.

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"Orientacijski tek ni le tek, ampak šport, v katerem odločajo hitre noge, mirna glava, natančno branje karte, prostorska predstavljivost in sposobnost sprejemanja pravih odločitev pod pritiskom. Slovenska tekmovalka Brina Kölner je v petek pokazala, kako se vse to združi v zmagovalni nastop. Za takšnim uspehom stojijo leta predanega dela. Tekmovalka, trenerji, klub, družina, reprezentanca ter številni rekreativci, ki soustvarjamo slovenski orientacijski prostor," so zapisali pri Orientacijski zvezi Slovenije, ko so opisali zgodovinski podvig slovenskega orientacijskega teka.

Krovna slovenska zveza skupaj z Mestno občino Nova Gorica in Mednarodno orientacijsko zvezo (IOF) na Primorskem gosti evropsko mladinsko prvenstvo. | Foto: EYOC 2026 Krovna slovenska zveza skupaj z Mestno občino Nova Gorica in Mednarodno orientacijsko zvezo (IOF) na Primorskem gosti evropsko mladinsko prvenstvo. Foto: EYOC 2026

Za slovenski orientacijski tek je to izjemen mejnik in potrditev, da lahko z znanjem, predanim delom ter odličnim delom klubov, reprezentance in panožne zveze posega tudi v sam evropski vrh. Na letošnjem evropskem prvenstvu tekmuje 438 mladih orientacistov iz 34 držav, razdeljenih v štiri kategorije (ženske in moški do 16 ter 18 let).

Slovenka na najvišji stopnički. Brina Kölner se je vpisala v zgodovino. | Foto: EYOC 2026 Slovenka na najvišji stopnički. Brina Kölner se je vpisala v zgodovino. Foto: EYOC 2026

orientacijski tek Brina Kölner EYOC 2026
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