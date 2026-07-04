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Avtor:
STA

Sobota,
4. 7. 2026,
19.39

Osveženo pred

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Natisni članek
Košarka na vozičkih

Sobota, 4. 7. 2026, 19.39

1 ura, 13 minut

Košarka na vozičkih

Slovenija po več kot 20 letih spet v elitni skupini

Avtor:
STA

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košarka na vozičkih | Foto Drago Perko

Foto: Drago Perko

Slovenska reprezentanca v košarki na vozičkih se je po 23 letih vrnila v elitno skupino evropskega prvenstva. Na tekmovanju B divizije v Zagrebu bo v nedeljo igrala v finalu.

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 "Uvrstili smo se v A divizijo. To ni le trud zadnjih let, to je plod večletnega trdega in predanega dela. Selektor sem že skoraj 10 let. V tem času smo izpadli v divizijo C, se vrnili v B, danes smo ponosni člani divizije A. Če ne bi imeli vizije, kako se uvrstiti v divizijo A, nam ne bi uspelo. Uspelo pa nam je s trdim delom, modernim pristopom ter tudi z naturalizacijo Nicole Favretta," je po uspehu povedal selektor Žiga Kobaševič.

Slovensko reprezentanco sestavljajo Milan Slapničar, Haris Kuduzović, Enis Musić, Simon Gračnar, Robi Bojanec, Matej Arh, Nicola Favretto, David Škorjanc in Klemen Lokar.

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