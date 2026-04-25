Žiga Burnik Tit Hočevar Peter Kavčič slovenska ragbi reprezentanca ragbi

Sobota, 25. 4. 2026, 16.10

1 ura, 34 minut

Zadnji dvoboj slovenske ragbi reprezentance v skupini B

Slovenija nadigrala Slovaško, čustveno slovo Burnika in Hočevarja

Slovenija Ragbi | Slovenska reprezentanca je proslavljala visoko zmago nad Slovaško. | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Slovenska ragbi reprezentanca je na stadionu Oval v Ljubljani odpravila Slovaško z rezultatom 45:17 (31:3) in navdušila domače ljubitelje ragbija. Na dvoboju je bilo čustveno, saj sta dolgoletno reprezentančno kariero zaključila Žiga Burnik in Tit Hočevar.

Tit Hočevar
Sportal "Sploh ni bilo miselnosti, da bi kdo igral z namenom, da bo od tega živel"

Encijani so z napadalno, učinkovito igro prišli tudi do bonus točke ter tako na najboljši možen način zaključili letošnje tekmovanje v evropskem konferenčnem pokalu. Tekma se je začela odločno na strani varovancev selektorja Petra Kavčiča, ki so v popolnosti prevzeli pobudo že v prvem polčasu. Slovenci so izkoriščali širino igre, bili natančni v zaključkih akcij in na odmor odšli z visoko prednostjo 31:3.

Slovaška v prvih 40 minutah ni našla odgovora na razigrano domačo zasedbo. V nadaljevanju so gostje sicer uspeli doseči nekaj točk, vendar zmaga Slovenije ni bila niti za trenutek vprašljiva. Domača reprezentanca je nadzorovala potek srečanja in ga mirno pripeljala do končnih 45:17, kar je zadostovalo tudi za osvojitev bonus točke. 

Slovenci so v skupini zaostali za Avstrijo in Srbijo, prehiteli pa Madžarsko in Slovaško. Foto: Aleš Fevžer

S tem uspehom je Slovenija skupinski del zaključila na 3. mestu v skupini B, za Avstrijo in Srbijo ter pred Madžarsko in Slovaško. Glede na pomlajeno zasedbo in številne priložnosti, ki so jih dobili mladi igralci, predstavlja ta dosežek dobro izhodišče za prihodnost slovenskega ragbija. Tekma pa ni bila pomembna le rezultatsko, temveč tudi čustveno.

Burnik in Hočevar sklenila kariero

Svojo reprezentančno kariero sta zaključila dolgoletna člana ekipe, nekdanji kapetan Žiga Burnik in steber prve linije Tit Hočevar, aktualni Sportalov gost v Sobotnem intervjuju. Burnik se poslavlja po 20 letih igranja za reprezentanco, Hočevar pa po izjemnih 30 letih nastopanja v dresu z državnim grbom. Oba sta pomembno zaznamovala razvoj reprezentance in bila zgled mlajšim generacijam. Njuna zadnja tekma je tako dobila dodatno težo, ekipa pa jima je z borbeno in učinkovito predstavo pripravila najlepše možno slovo. 

Peter Kavčič verjame v svetlo prihodnost slovenskega ragbija. Foto: Aleš Fevžer

Selektor Kavčič je po tekmi izrazil zadovoljstvo nad prikazanim: "Ekipa je pokazala karakter, energijo in kakovost, ki nakazujejo svetlo prihodnost. Ob uspešni vključitvi mladih igralcev in vrnitvi nekaterih ključnih članov se slovenski ragbi z optimizmom ozira proti novim izzivom," je po sladki zmagi nad Slovaško povedal slovenski strateg.

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.