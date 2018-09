Slovenija na evropskem veteranskem prvenstvu do treh odličij

V Sloveniji je od 26. avgusta do 9. septembra potekalo evropsko veteransko prvenstvo v vaterpolu, plavanju, skokih v vodo ter sinhronem in daljinskem plavanju. Domača ekipa je EP s skupno več kot 4700 udeleženci končala s tremi medaljami.

Zanje so poskrbeli plavalci v štafeti z bronom, tretji so bili tudi vaterpolisti SD Kranj, drugi pa skakalec v vodo Aleš Karničnik.

Kranj, Bled, Kamnik in Jesenice so v preteklih 14 dneh gostili evropsko veteransko prvenstvo, na katerem je tekmovalo, kot so danes sporočili prireditelji, skupno kar 4714 tekmovalcev v petih disciplinah: vaterpolu, plavanju, skokih v vodo ter sinhronem in daljinskem plavanju.

Ekipa SD Kranj 75 je v vaterpolu v kategoriji nad 40 let zasedla tretje mesto, veterani Triglava pa so bili v kategoriji nad 60 let šesti.

V plavanju nastopilo 63 Slovencev

Kranjski bazen je plavalce gostil od 2. do 7. septembra. V plavanju je med skupno 2809 tekmovalci nastopilo tudi 63 slovenskih. V šestih tekmovalnih dneh je bilo doseženih kar 29 evropskih veteranskih rekordov. Slovenska štafeta z dobitnico olimpijske medalje Saro Isaković, Tanjo Blatnik, Matjažem Markičem in Sandijem Murovcem je osvojila tretje mesto. Najboljša slovenska plavalka Sara Isaković je na takem tekmovanju nastopila prvič, med plavalci pa je bil tudi najstarejši udeleženec EP, 94-letni Franz Zigon iz Avstrije.

Sinhroni plavalci so tekmovali v Kamniku, daljinsko plavanje je potekalo na Bledu; v tej panogi je na krajši trikilometrski razdalji tekmovalo 957 tekmovalcev, med njimi 28 slovenskih, na daljši petkilometrski pa 549 tekmovalcev z 12 Slovenci.