Evropsko prvenstvo AETF v taekwondoju, tekmovanje so ta teden gostili v Mariboru, se je končalo uspešno za domače tekmovalce. Kot so sporočili prireditelji, so Slovenci osvojili osem naslovov, štiri v članski konkurenci.

Maribor je med 13. in 18. aprilom gostil evropsko prvenstvo AETF v taekwodonoju, ki je bilo eno večjih športnih dogodkov v regiji. Tekmovanja se je udeležilo 1453 športnikov, trenerjev in sodnikov iz 34 držav, med njimi je bilo 966 aktivnih udeležencev.

Slovenski tekmovalci so osvojili osem naslovov evropskih prvakov, od tega štiri v članski konkurenci. Najboljši so bili Žiga Zagoranski (do 63 kg), Tyra Barada (do 50 kg), Larisa Žagar Slemenšek (do 65 kg) in Elizabeta Crnković (do 70 kg).

Izkazali so se tudi mladinci in kadeti, ki so skupaj prispevali še štiri naslove evropskih prvakov. V mladinski konkurenci sta bila zlata Nik Obrez (do 75 kg) in Ana Jan (do 57 kg), med kadeti pa Filip Živanić (do 40 kg) in Julija Voršič (do 48 kg).

Mladi slovenski tekmovalci pa so osvojili še dve srebrni in štiri bronaste medalje.

Kot so ob tekmovanju izpostavili prireditelji iz AETF, ni šlo zgolj za športni dogodek, ampak je imelo velik pomen tudi za mesto, saj so udeleženci zapolnili hotelske kapacitete v Mariboru in na Pohorju. Organizatorji pa so v sodelovanju z Zavodom za turizem Maribor pripravili tudi dodatne aktivnosti za udeležence, med drugim vodene oglede mesta.