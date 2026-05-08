Za Slovenci so sila uspešne kvalifikacije uvodne tekme v težavnosti svetovnega pokala v športnem plezanju v Wujiangu na Kitajskem. V sobotni polfinale se je uvrstilo vseh pet Slovenk na čelu z Janjo Garnbret, ki je lov na rekordno 50. zmago začela z obema osvojenima vrhovoma. Uspešen je bil tudi edini Slovenec Luka Potočar.

Na vrhu razpredelnice je slovenska zvezdnica tega športa Garnbret. Sedemindvajsetletna Korošica prihaja v sezono odlično pripravljena, brezhibno od prvega do zadnjega oprimka je preplezala obe smeri. Po kvalifikacijah si prvo mesto z osvojenima vrhovoma delijo tri tekmovalke, ob Slovenki še Američanka Annie Sanders ter Južnokorejka Chaehyun Seo.

V prvi deseterici so tri Slovenke. Sedmo izhodišče si je priborila Lucija Tarkuš (39+, 40+), ki se je uvrstila v svoj prvi letošnji polfinale. Deveta je svetovna podprvakinja v disciplini Rosa Rekar (42, 39). Lučka Rakovec je tekmo odprlo z 12. mestom (43, 32+), Mia Krampl je na 24. mestu (34, 33) za las ujela polfinale.

Dobro se je znašel tudi Luka Potočar, v prvi smeri je dosegel višino 34+, v drugi si je zagotovil vrh smeri, kar mu je prineslo peto mesto kvalifikacij. Obe smeri do vrha sta zmogla Japonca Neo Suzuki in Satone Joshida.

Kaj je povedala Janja Garnbret?

"V kvalifikacijah sem se zelo dobro počutila, zelo dobro je vse skupaj teklo, kar je tudi posledica tega, da sem v težavnosti zelo dobro pripravljena, pomagalo pa je tudi to, da sem začela tekmo z dobrimi občutki in zelo sproščeno, kar je vedno dobro," je po kvalifikacijski rundi prek tiskovnega predstavnika iz Kitajske sporočila Garnbret.

A postavljavci smeri niso postavili povsem po njenih željah: "Kvalifikacije so bile, in to v obe smeri, dosti lahke. Ne pomnim, kdaj se je nazadnje zgodilo, da so bile tako lahke, ampak nima veze. Današnji dan je odkljukan in se veselim jutrišnjega, najprej polfinala, upam, da bo težje, da bo razvrstitev punc boljša."

Dvakratna olimpijska in desetkratna svetovna prvakinja, trikrat je bila zlata prav v težavnosti, nazadnje lani na SP v Seulu, se pred vsako tekmo drži uveljavljenega recepta: "Vsaki punci vedno povem, da naj zaupajo svojemu treningu, da se naj sprostijo in gredo odplezati smer tako kot na čisto vsakem drugem treningu, da naj gredo samo uživat, samo plezat in potem rezultat bo, kakršen bo."

Po kvalifikacijah je bil zadovoljen tudi selektor slovenske članske vrste Gorazd Hren. "Moram priznati, da sem kar navdušen nad rezultati, ni pa vse čisto tako, kot bi si želel."

"Janja je bila brezhibna, a ostali so eno smer odplezali rezultatsko za finale, drugo pa ne tako dobro. Videti je, da se še nekoliko lovimo na začetku sezone, da mogoče nismo tako konsistentni, da je vsaka smer res vrhunska za vrh. Ko potegnem črto, je bilo nekaj zelo lepih rezultatov. Da so se vsi uvrstili v polfinale je pričakovano, ampak hkrati tudi izjemno, ko imamo res dobro izhodišče za polfinale," je sklenil vodja slovenske odprave na Kitajskem.

Ženska odločilna kroga, polfinale in finale, bosta v soboto, moška pa v nedeljo.