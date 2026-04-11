Sobota, 11. 4. 2026, 15.02

44 minut

Svetovni pokal divizije 2

Slovenci na Malti boljši še od Kazahstana

Vaterpolo žoga splošna | Foto Guliverimage

Slovenska vaterpolska reprezentanca je na svetovnem pokalu divizije 2 na Malti dosegla drugo zmago. Na tekmi za razvrstitev med 17. in 20. mestom je premagala Kazahstan z 18:13 (4:1, 1:3, 7:5, 6:4). V nedeljo ob 15. uri se bo za končno 17. mesto pomerila z zmagovalcem dvoboja med Poljsko in Singapurjem.

Slovenska vrsta se je na Malti po porazih proti Nemcem, Slovakom in Gruzijcem znašla v boju za uvrstitev med 17. in 24. mestom. Izbranci slovenskega selektorja Mirka Vičevića so tekme za razvrstitev začeli z zmago nad Veliko Britanijo s 13:10.

Uvod v tekmo proti Kazahstanu pa je nakazal gladko slovensko zmago, ko so v uvodnem delu zadeli Nace Štromajer, Matija Bernard Čanč, Vukašin Stefanović in Miha Šantak ter si priigrali vodstvo s 4:1.

V nadaljevanju so se Kazahstanci začeli približevati. V drugem delu je Branko Kirasić poskrbel za slovensko vodstvo s 5:3 in po menjavi strani Enej Potočnik za 6:4. Tekmeci pa so nadaljevali z visokim ritmom in Jegor Belusov je v 4. minuti tretje četrtine izenačil na 6:6.

Slovenci so spoznali, da pot do uspeha ne bo lahka, zaigrali prestavo višje in kapetan Aljaž Troppan, Štromajer in Kirasić so v naslednjih treh napadih poskrbeli za +3, ko pa je zadel še Marcel Lipnik, so spet lažje zadihali. Kazahstanci so spet začeli zadevati, Troppan in Lipnik pa sta poskrbela za varno razdaljo.

Ko je Nace Štromajer zadel še dvakrat, nov gol pa dodal tudi Troppan, je bil v uvodu zadnje četrtine pri vodstvu Slovenije s 15:9 zmagovalec znan. Do konca sta zadela še Troppan in dvakrat Potočnik.

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Do 720 € prihranka s paketi Naj

Paketi Naj zdaj z garancijo cene: 13,99 € za kar 4 leta. Preverite, kateri paket Naj je pravi za vas.