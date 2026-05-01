STA

Petek,
1. 5. 2026,
13.30

14 minut

Namizni tenis

Ekipno SP v namiznem tenisu, London

Slovencem ne bo treba igrati, naslednjega tekmeca dobijo v nedeljo

Darko Jorgić | Darko Jorgić | Foto worldtabletennis.com

Foto: worldtabletennis.com

Slovenski moški namiznoteniški reprezentanci v petek popoldne ne bo treba igrati predkroga. To se je potrdilo po tekmah zadnjega kroga v skupinah od 13 do 16 prvega dela ekipnega svetovnega prvenstva v Londonu. Nasprotnika v prvem krogu izločilnih bojev bodo dobili šele v nedeljo.

Med 32 najboljših reprezentanc so bile že pred začetkom prvenstva uvrščene Kitajska, Švedska, Južna Koreja, Francija, Japonska, Nemčija, Tajvan in Anglija kot domačin prvenstva. Te bodo tekmovanje začele v soboto. Njihov vrstni red bo vplival le na to, kako bodo razvrščene kot nosilke v izločilnih bojih.

Po skupinskem delu tekmovanja so se jim pridružili še zmagovalci skupin Danska, Brazilija, Španija, Portugalska, Indija, Hrvaška, Romunija, Severna Koreja, Kazahstan, Poljska, Avstrija, Singapur, Hongkong in Kanada. Pa tudi šest najboljših drugouvrščenih ekip Madžarska, Slovenija, Slovaška, Avstralija, ZDA in Belgija.

V današnjem predkrogu se bodo pomerile reprezentance Moldavije in Grčija, Italije in Argentine, Egipta in Nigerije ter Mehike in Srbije.

Slovenska ženska reprezentanca je po četrtkovem porazu proti Srbiji z 1:3 končala s tekmovanjem. V svoji skupini je bila tretja, za Srbijo in Tajsko in pred Beninom.

