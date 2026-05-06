Slaba zdravstvena slika: tudi v Astani samo Nika Koren

Zdravstvena slika v Judo klubu Bežigrad je poskrbela, da bo tudi na grand slamu konec tedna v Astani slovenske barve branila le Nika Koren. A glavni trener Luka Kuralt miri, saj se zdravstveno stanje Kaje Kajzer in Kaje Schuster izboljšuje in ju prve tekme čakajo čez mesec dni.

Nika Koren je bila prejšnji teden v Dušanbeju na pragu največjega uspeha v članski kategoriji, saj je v kategoriji do 70 kg zasedla peto mesto, ob ugodnem žrebu pa si želi to ponoviti tudi v Kazahstanu. Za tekmovalko bo še kako pomembno, da se seznani tudi z infrastrukturo, saj bo Kazahstan prihodnje leto, ko bodo že potekale tudi olimpijske kvalifikacije, gostil tudi svetovno prvenstvo.

Glavni trener je že s tekme v Tadžikistanu umaknil Kajo Kajzer, ki se je poškodovala na nedavnem evropskem prvenstvu v Tbilisiju, in Kajo Schuster, ki je v leto 2026 krenila z boleznijo in poškodbo, zato pravega nastopa še nima.

"Obe trenirata. Kaja Kajzer zaradi rame dela po zelo prilagojenem programu, Kaja Schuster pa dela dobro, a še ni pripravljena do te mere, da bi bila konkurenčna na tekmi najvišje ravni in ima letos zamaknjeno sezono. Prve tekme načrtujemo konec maja, morda v začetku junija na državnem prvenstvu (6. 6., Zgornji Duplek; op. STA), definitivno pa bosta nastopili konec junija v Mongoliji in na Kitajskem," je dejal Luka Kuralt.

Na tekmi evropskega pokala v gruzijskem Goriju bodo slovenske barve konec tedna branili Jevgenija Gajić, Tina Kovač in Ožbi Pandev.

