Skupščina OKS potrdila rekordni letni proračun z več kot 12,7 milijona evrov

Na redni letni skupščini Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) so med drugim obravnavali letno poročilo za lansko leto in letni delovni načrt za letos z rekordnim proračunom doslej v višini več kot 12,7 milijona evrov. Tej skupščini bo sledila še volilna, na kateri bo edini kandidat za predsednika Franjo Bobinac, sedanji predsednik.

Ne obeta se veliko sprememb tudi na drugih vodstvenih mestih, podpredsedniški kandidati prav tako ne bodo imeli tekmecev, le izvršni odbor bo verjetno dobil nekaj novih članov.

Pred začetkom skupščine je Tjaša Andree Prosenc postala prva častna članica v zgodovini OKS. Pravnica, nekdanja umetnostna drsalka in kotalkarica ter dolgoletna članica izvršnega odbora OKS s pomembno mednarodno vlogo je pred tem že prejela nekaj visokih priznanj, tudi olimpijski red Mednarodnega olimpijskega komiteja.

Bobinac je za uvod skupščine izpostavil, da so lani potrdili strategijo krovne športne organizacije do leta 2030 z usmeritvami do 2036. Spomnil je, da je pred dobrimi tremi leti napovedal znatno povečanje javnih sredstev za šport na državni ravni, "s 25 so se v tem času povečali na 64 milijonov evrov v letošnjem letu".

Nato je nanizal nekaj osnovnih podatkov o delu lani in načrtih za prihodnje. OKS letos načrtuje 12,76 milijona evrov prihodkov in nekaj manj odhodkov. Večina povišanja bo namenjenega udeležbam na tekmovanjih, kot so sredozemske in evropske igre, ne le zgolj za OI.

Lanski odhodki OKS so skupaj znašali 10,36 milijona evrov, nekaj višji so bili prihodki (10,4 milijona). Drugi najvišji delež prihodkov v višini 3,4 milijona imajo sponzorska sredstva, 4,2 milijona OKS dobi iz državnega proračuna, slabih 1,5 milijona od Fundacije za šport, dobrega pol milijona od mednarodnega in evropskega olimpijskega komiteja, iz projektov EU pa dobrih 810.000 evrov. Na slednji postavki je bilo edino večje nazadovanje, pričakovali so dober milijon evrov.

Nova organizacijska struktura OKS

Generalni sekretar OKS Uroš Mohorič je predstavil novo organizacijsko strukturo OKS, ki se je uveljavila v zadnjem obdobju, Blaž Perko, direktor sektorja za šport, pa vsebinske vidike dela, pri katerem postaja vse pomembnejši tudi nacionalni olimpijski inštitut. Eden izmed pomembnih segmentov postaja tudi integriteta, boj proti vsem nepravilnostim v športu.

Že lani so sofinancirali veliko olimpijskih aktivnosti za letošnje februarske igre v Italiji, kjer je bil pomemben element tudi slovenska hiša v Cortini d?Ampezzo. Za 24 odstotkov so presegli predviden finančni načrt, dobili so tudi pozitivno mnenje revizorja. "Smo na dobri poti, da tudi letošnje olimpijsko leto z največjim proračunom v zgodovini na koncu zaključimo pozitivno," je povedal poslovni direktor OKS Matic Švab.

Dobrih 2,2 milijona evrov je bilo namenjenih za zimske OI Milano-Cortina, dobra dva milijona za sodelovanje na ostalih OI, 1,3 milijona za štipendije, nadstandardno zavarovanje in druge podporne mehanizme za športnike, za delovanje pa 2,4 milijona. Društveni sklad OKS znaša 5,5 milijona evrov.

Bobinac je izpostavil, da jim je uspelo ne le nadomestiti nekaj doslej tradicionalnih partnerjev, ampak so sponzorska sredstva celo povečali. Posebej je izpostavil karierni center in druge podpore, namenjene športnikom, in delo na zamejskem športu. Spomnil pa je tudi na priprave na poletne OI v Los Angelesu leta 2028 in zimske leta 2030 v Franciji ter druga športna tekmovanja več panog pod okriljem OKS, kot so sredozemske in evropske igre.

Skupščina, na kateri praktično ni bilo razprav, je potrdila tudi poročilo nadzornega odbora, ki ga je podal Primož Marinko. Potrdili so zunanjega neodvisnega revizorja Adakto za naslednje obdobje in poročilo o delu varuha športnikovih pravic Rožleta Prezlja.