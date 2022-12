Novi predsednik OKS je Franjo Bobinac

Novi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) je postal Franjo Bobinac, ki je v drugem krogu tajnih volitev prejel 53,93 odstotka glasov in premagal Tomaža Barado. Janez Sodržnik je izpadel v prvem krogu. Bobinac je po Janezu Kocijančiču in Bogdanu Gabrovcu tretji predsednik OKS.

Olimpijski komite Slovenije (OKS) ima novega predsednika. Delegati so na današnji volilni skupščini krovne športne organizacije na to mesto izvolili dolgoletnega predsednika Rokometne zveze Slovenije Franjo Bobinca, ki je tako postal tretji predsednik po vrsti in s tem nasledil svoja predhodnika, dr. Janeza Kocijančiča in Bogdana Gabrovca.

Vsi trije kandidati so za zmago potrebovali večinsko podporo na volilni skupščini. Le-to sestavlja 117 delegatov, ki so predstavniki različnih športnih zvez, ob tem pa so veljala kvorumska pravila, ki dajejo olimpijskim športom vsaj 51 odstotkov glasov, delegatom lokalnih športnih zvez, zvez športa za vse in zamejskega športa pa tretjino glasov, so sporočili z OKS.

Za podpredsedniška mesta je Bobinac predlagal člane svoje ekipe, predsednika Smučarske zveze Slovenije Enza Smrekarja, predsednika Odbojkarske zveze Slovenije Metoda Ropreta in pravnika Mirana Kosa, o katerih morajo še glasovati delegati na skupščini. Podpredsedniško mesto pa že ima Katja Koren Miklavec kot predstavnica športnikov.

"Bitka je bila dobra, zanimiva, meni, ki nisem bil podpredsednik, ni bilo nič olajšano, sem pa vsakogar zelo spoštoval. V preteklih dneh, tednih in mesecih, ko sem šel po Sloveniji, sem spoznal neverjetno veliko ljudi, ki so dobri, zagnani, strastni, da bi šlo slovenskemu športu še bolje. Zdi se mi, da lahko slovenski šport pridobi še več ugleda, še več sredstev," je povedal Bobinac..

Izid volitev ga ni presenetil. "Z večino delegatov sem se srečal ne samo enkrat, tudi po trikrat, štirikrat, z nekaterimi po desetkrat. Nekako znam oceniti, kako se bo stvar odvila. Šlo pa je relativno tesno, bil sem prepričan, da bom povedel že v prvem krogu. V drugem pa je vedno neznanka, in nisem znal napovedati, kaj bi se zgodilo.".

Franjo Bobinac s predsedniškega mesta RZS na predsedniški stolček OKS. Foto: Vid Ponikvar

Novoizvoljeni predsednik je v svoji kampanji poudarjal dialog, sodelovanje in skupno iskanje rešitev za ustvarjanje boljših pogojev za delovanje slovenskega športa na vseh ravneh. Bobinac je eden izmed najbolj izpostavljenih slovenskih poslovnežev v zadnjih dveh desetletjih. Med letoma 2003 in 2019 je bil predsednik uprave velenjskega Gorenja, po kitajskem prevzemu velikana bele tehnike iz Šaleške doline leta 2019 pa je zasedel mesto podpredsednika za globalni marketing pri podjetju Hisense International.

Za svoje delo je prejel nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za posebne gospodarske dosežke, dvakrat je bil razglašen tudi za najbolj uglednega menedžerja v državi po izboru agencije Kline & Partner. Kariero v svetu športa je v Celju rojeni Bobinac gradil postopoma. Najprej kot predsednik rokometnega kluba Gorenje Velenje, med letoma 2008 in 2022 pa je bil predsednik Rokometne zveze Slovenije.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida Prepričan je o pozitivnih učinkih boljšega sodelovanja med športom, gospodarstvom in politiko, hkrati pa se bo zavzemal za večjo prepoznavnost slovenskega športa v mednarodnih organizacijah in vključitev slovenskih športnikov v delovanje teh zvez. Med drugim se je v svoji kandidaturi za prvega moža slovenskega olimpijskega gibanja zavzel za podvojitev javnih sredstev za šport na 52 milijonov evrov letno ter napovedal ustanovitev solidarnostnega sklada za manjše zveze, ki v sedanjih razmerah bolj ali manj životarijo, promocijo gibanja in zdravega načina življenja ter več športnih dejavnosti v šolah.

O predsedniku je odločal drugi krog. Foto: Vid Ponikvar Bobinac zmagal s 53,93 odstotka glasov Bobinac je v drugem krogu prejel 53,93 odstotka glasov. Tomaž Barada pa 45,14 odstotka glasov. V prvem krogu volitev je Bobinac prejel 36,89 odstotka glasov (110,64 glasov), Barada 32,97 odstotka (98,88), Sodržnik pa 30,15 odstotka (90,42). Kandidaturo 64-letnega Bobinca na volitvah OKS je podprlo več športnih zvez, njegovi najbolj zvesti in izpostavljeni podporniki pa so predsednika smučarske Enzo Smrekar in odbojkarske zveze Metod Ropret ter predsednica konjeniške zveze Polona Rifelj.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida Od leta 2018 je član izvršnega odbora OKS, kjer je bil med letoma 2014 in 2018 tudi predsednik odbora za marketing, od lani pa je tudi član izvršnega odbora pri Evropski rokometni zvezi (EHF).

Med njegovim predsedovanjem na čelu RZS, ki se je uradno končalo 29. oktobra, je slovenski rokomet doživel nekaj blestečih trenutkov v mednarodni areni. Med najbolj svetle sodi gotovo leta 2017, ko je moška reprezentanca v Franciji s tretjim mestom osvojila sploh prvo slovensko kolajno v ekipnih igrah z žogo na svetovnih prvenstvih.

V tem času se je podvojil proračun RZS, ki skoraj dve tretjini sredstev pridobiva na račun tržnega delovanja. Ob koncu njegovega skoraj desetletje in pol dolgega mandata na čelu RZS je bil tudi eden največjih dogodkov v zgodovini slovenskega športa - Slovenija je prvo žensko evropsko prvenstvo v treh državah med 4. in 20. novembrom organizirala skupaj s Črno goro in Severno Makedonijo.

Volitve predsednika OKS v sliki (foto: Vid Ponikvar):

Razočarani Sodržnik: To samo pove, da je ogromno ljudi lagalo

Sodržnik je bil po razpletu v prvem krogu razočaran. "Prav gotovo sem razočaran, prepričan sem bil, da bom šel gladko v drugi krog. To samo pove, da je ogromno ljudi lagalo. In to niso vrednote, ki bi jih sam zagovarjal," je za STA dejal po objavi izidov.

Sodržnik je bil po razpletu prvega kroga razočaran. Foto: Vid Ponikvar

"Moja beseda nekaj velja, in če nekaj obljubim, se tega držim. Pokazalo se je, da se več kot polovica ljudi, ki so mi segli v roko, tega ni držala. Izbrali so po mojem mnenju slabšo možnost," je še povedal Sodržnik. Na vprašanje, koga od preostalih dveh kandidatov bi za glasovanje predlagal tistim, ki so ga podprli, ni želel odgovoriti. O tem, kdo bo po njegovem mnenju izvoljen, pa je odgovoril, "da je to zdaj vseeno".