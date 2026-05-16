Max Maeder formula kite Marina Vodišek Rajko Vodišek Toni Vodišek

Sobota, 16. 5. 2026, 19.01

16 minut

Svetovno prvenstvo v jadralnem razredu formula kita (2026)

Singapurec svetovni prvak, Toni Vodišek z veliko smole 15.

Toni Vodišek | Toni Vodišek je na svetovnem prvenstvu osvojil 15. mesto. | Foto Jadralna zveza Slovenije

Foto: Jadralna zveza Slovenije

Singapurec Max Maeder je zmagal na svetovnem prvenstvu v jadralnem razredu formula kite, ki je od ponedeljka poteklo v morju pred portugalsko Viano do Castelo. V finalu regate za medalje je za svoj tretji naslov premagal Švicarja Giana Stragiottija. Pred tem je Singapurec do vključno petka nanizal le zmage in dve drugi mesti. Bron je osvojil olimpijski zmagovalec Valentin Bontus iz Avstrije. Koprčan Toni Vodišek je na 15. mestu SP končal že v petek, ker se mu ni uspelo prebiti med najboljšo deseterico.

"Toni je prvenstvo začel z veliko smole. Že v prvem plovu, ko je bil v ospredju, se mu je 'invertiral' kajt, kar je pomenilo začetek SP brez možnosti za napako v nadaljevanju. Posledično voziš bolj previdno. Toni je obenem v petih spornih situacijah naredil obrat v veter in obrat z vetrom ter sam sebe kaznoval, da ne bi bil diskvalificiran. V tej izjemno hitri disciplini to zelo drago plačaš in je praktično nemogoče priti povsem na vrh," je ocenil oče Rajko Vodišek, vodja njegov ekipe.

Kljub temu je z borbenostjo Toni Vodišek z 49. mesta po prvem dnevu prijadral na 15. "V zadovoljstvo nam je tudi, da je bil v osmih plovih zlate skupine edini, ki je premagal Maxa Maedra, ki je na tem prvenstvu res dominiral. Z dvignjeno glavo gremo naprej. V življenju so padci in vzponi. Verjamem, da bo zelo kmalu tam, za kar trdo dela," je o nastopu sina dodal Rajko Vodišek.

Na Portugalskem se je najbolj izkazal Max Maeder. | Foto: Guliverimage

Nastopila je tudi njegova hčerka Marina Vodišek in prvenstvo končala na 25. mestu. "Za seboj je pustila pet držav. Veliko spoštovanje za njeno samostojnost na vodi. Viden je bil njen napredek v moči in vzdržljivosti, posebej po 18 odpeljanih plovih," je še ocenil Rajko Vodišek.

Po treh mesecih zaporednih in napornih tekmovanjih na Palmi, v Hyeresu in na Portugalskem si bo družina Vodišek privoščila daljši tekmovalni, a delovni počitek.

