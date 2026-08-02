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Avtor:
STA

Nedelja,
2. 8. 2026,
21.15

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Pia Babnik Pia Babnik golf

Nedelja, 2. 8. 2026, 21.15

1 ura, 17 minut

OP Velike Britanije v golfu

Shiho Kuwaki najboljša, Pia Babnik 23.

Avtor:
STA

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Pia Babnik | Pia Babnik | Foto Guliverimage

Pia Babnik

Foto: Guliverimage

Japonka Shiho Kuwaki je zmagovalka odprtega prvenstva Velike Britanije v golfu, potem ko je v dodatnem razigravanju na igrišču v Lytham St. Annesu pri Blackpoolu premagala Nemko Esther Henseleit.

Na velikem tekmovanju na Otoku se je izkazala tudi Pia Babnik, ki je zasedla 23. mesto, kar je njena druga najvišja uvrstitev na turnirjih serije major. Pred štirimi leti je na prvenstvu Chevron v Rancho Mirageu osvojila tretje mesto.

Triindvajsetletna golfistka iz dežele vzhajajočega sonca je letošnja tretja zmagovalka enega od petih turnirjev serije major. Pred njo je Južnokorejka Haeran Ryu slavila na prvenstvu PGA v Minnesoti in prvenstvu Evian v Franciji, Američanka Nelly Korda pa na prvenstvu Chevron v Houstonu in odprtem prvenstvu ZDA v Pacific Palisadesu.

Kuwaki in Nemka Esther Henseleit sta bili osrednji zvezdnici zadnjega tekmovalnega dne v Lytham St. Annesu. Obe sta štiridnevno tekmovanje končali s skupno petimi udarci pod parom, v dodatnem razigravanju pa je bila bolj preudarna azijska golfistka, ki je tako dosegla svojo premierno zmago na enem od petih najprestižnejših turnirjev na svetu.

"Še vedno ne morem verjeti, kaj sem dosegla. Nastopati na tako velikem odru je velika čast. Na vsaki luknji sem bila osredotočena le na naslednji udarec. Poskušala sem predvsem uživati v vsakem trenutku, kolikor je bilo mogoče," je po svoji največji športni zmagi dejala Kuwaki.

Po zmagoslavju je prejela denarno nagrado v višini 1,5 milijona dolarjev oziroma 1,3 milijona evrov in poskrbela, da je zmaga ponovno odšla na Japonsko, potem ko je lani na odprtem prvenstvu Velike Britanije slavila njena rojakinja Miyu Yamashita. V preteklosti sta na britanskih tleh slavili tudi Ayako Okamoto in Hinako Shibuno.

Tretje mesto je s štirimi udarci pod parom osvojila Američanka Yealimi Noh, sicer vodilna po tretjem dnevu, četrto pa sta si razdelili Korda in Tajka Jeeno Thitikul (obe dva udarca pod parom).

Zadnji letošnji major si bo zagotovo zapomnila tudi 22-letna Ljubljančanka. V petek se je skozi šivankino uho prebila v tako imenovani rez, konec tega tedna pa je prikazala zelo dobro predstavo. V soboto je tekmovanje končala z 71 udarci, zadnji tekmovalni dan pa s 70 udarci oziroma enim pod parom igrišča. S skupno tremi udarci nad parom se je prebila na visoko 23. mesto, kar je njena druga najboljša uvrstitev na tej ravni tekmovanja.

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