Benjamin Savšek je postal svetovni prvak!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Benjamin Savšek, slovenski kanuist na divjih vodah, je na svetovnem prvenstvu v Londonu postal svetovni prvak. Zanj je to že drugi naslov svetovnega prvaka v njegovi športni karieri.

Benjamin Savšek, sicer aktualni olimpijski prvak iz Tokia, je že v polfinalni vožnji pokazal, da je tudi tokrat v boju za najvišja mesta, saj je bil na prvem mestu. Zelo dobro mu je uspela tudi finalna vožnja in se tako zasluženo veselil novega naslova svetovnega prvaka. Za 36-letnega ljubljanskega kanuista je to že peta posamična medalja na svetovnih prvenstvih.

Foto: Kajakaška zveza Slovenije

"Brez besed sem. Neverjetno, ker je bilo veliko pritiska, saj sem štartal kot zadnji. Res sem vesel. Hvala vsem, ki me podpirajo, in še enkrat, res sem vesel. Bil sem osredotočen na vrata in mislil sem si: 'Pojdi zdaj ali nikoli,'" je v prenosu povedal slovenski junak.

Do prve posamične medalje je prišel leta 2013 v Pragi, leta 2014 in leta 2015 je bil srebrn v ZDA (Deep Creek) oziroma v Londonu. Torej na progi, na kateri je zmagal danes. Leta 2017 v francoskem Pauju pa je prvič postal svetovni prvak.

Luki Božiču se je nastop v finalu ponesrečil. Foto: www.alesfevzer.com

Beni, kot ga kličejo prijatelji, je bil v letošnji sezoni na tekmah svetovnega pokala zelo konstanten. Nekoliko se mu je le ponesrečila tekma v Španiji. Dvakrat je stal tudi na stopničkah. Na tekmi v Pragi je zmagal, v domačem Tacnu pa je zasedel tretje mesto.

Luka Božič, drugi slovenski predstavnik v finalu, je naredil veliko napako in na koncu zasedel deseto mesto. Žiga Lin Hočevar, šele 16-letni slovenski tekmovalec, pa je po veliki napaki v polfinalu tekmovanje končal na 28. mestu.

Pri kanuistkah je slavila Britanka Mallory Franklin

Pred moškimi kanuisti so tekmovale kanuistke. Zmagala je Britanka Mallory Franklin, druga je bila njena rojakinja Kimberley Woods, tretja pa je bila Avstralka Jessica Fox. Od naših je bila najboljša Alja Kozorg, ki je bila 20., Lea Novak je bila 22.

Peter Kauzer je na zadnji tekmi svetovnega pokala zmagal, kar je lepa popotnica za SP v Londonu. Foto: Nina Jelenc

V soboto na delu kajakašice in kajakaši

V soboto bodo na sporedu polfinalne vožnje za kajakašice in kajakaše. Med kajakašicami bo slovenske barve branila le Ajda Novak, med kajakaši pa se bodo za mesto v finalu borili Peter Kauzer, Žiga Lin Hočevar in Martin Srabotnik. V nedeljo bo še kajakaški kros, ki je nova olimpijska disciplina.

Preberite še: