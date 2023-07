Slovenski kanu bo imel na evropskem prvenstvu v slalomu, ki poteka v Krakovu v sklopu evropskih iger, v nedeljo popoldne v finalu dva predstavnika. To sta Benjamin Savšek in Eva Alina Hočevar.

Benjamin Savšek Foto: Nebojša Radović Olimpijski prvak in branilec naslova Benjamin Savšek je v nedeljo dopoldne v polfinalu dosegel najboljši čas, progo je prevozil brez napak in za 37 stotink sekunde premagal drugouvrščenega Britanca Adama Burgessa, ki si je za dotik prislužil dve kazenski sekundi. Polfinalna vožnja pa se je posrečila Luki Božiču, tretjemu iz kvalifikacij, ki si je prislužil šest kazenskih sekund, s 17. časom se ni uvrstil med deset finalistov. Tretji slovenski predstavnik Nejc Polenčič je s štirimi kazenskimi sekundami in zaostankom deset sekund in 33 stotink osvojil 21. mesto.

Luka Božič Foto: Nebojša Radović "Enostavno ne vem, kaj reči. Da sem nabral toliko dotikov, se mi ni letos ni zgodilo. Enostavno nisem našel ritma, nisem našel dobrega zavesljaja, ki bi mi zagotovil hitrost, da dotikov ne bi bilo. Zelo sem razočaran," je bil slabe volje Božič, ki se sicer ni želel izgovarjati na bolečine v kolenu, tega je sicer operiral po koncu lanske sezone. "Pred sezono sem sicer govoril, da s kolenom nimam težav. A med sezone so se spet pojavile težave, z njimi se ukvarjam skoraj ves prosti čas, tudi tu v Krakovu. Moja glavna naloga v premoru med tekmami bo, da odpravim te težave."

V ženski konkurenci v finale Hočevarjeva

Eva Alina Hočevar Foto: Nebojša Radović Mlada Ljubljančanka Eva Alina Hočevar je pozabila na utrujenost, nastopa namreč v vseh disciplinah, in v polfinalu zabeležila osmi čas. Za najhitrejšo v polfinalu Nemko Eleno Lilik je z enim dotikom zaostala štiri sekunde in 44 stotink. Alja Kozorog je s štirimi kazenskimi sekundami zasedla 24. mesto, Lea Novak pa je izpadla že v petkovih kvalifikacijah.