Sašo Boškan na Iliriji do osebnega rekorda na 100 m prosto

Drugi dan velike nagrade Slovenije v plavanju v Ljubljani je zaznamoval Sašo Boškan, ki je z izidom 50,58 dosegel nov osebni rekord na 100 m prosto in bil nepričakovano hiter za to obdobje.

Olimpijec iz kranjskega Triglava je prepričljivo s 3:56,48 pred tem slavil tudi na 400 m prosto, kjer je ugnal reprezentančna kolega iz Ljubljane Primoža Šenico Pavletiča in Arneja Furlana Štularja.

Še enkrat sta se na mitingu pomerili olimpijki Janja Šegel in Katja Fain, tako kot na 200-metrski razdalji pa je bila tudi na pol krajši uspešnejša Šegel. Korošica je osvojila še drugo mesto na 50 m hrbtno, Fain je bila druga na 200 m delfin.

Mladi Filip Podobnik je na 200 m delfin z 2:04,91 prepričljivo prehitel izkušenega Jaša Berložnika. Slednji je zmagal na 100 m prsno. Žensko tekmo je s solidnim dosežkom 1:09,53 dobila Tina Čelik.